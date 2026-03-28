BHD inicia su feria de financiamiento de vehículos Fleximóvil 2026 

La feria Fleximóvil 2026 está disponible del 11 al 14 de junio de 2026 en más de 1,000 dealers y concesionarios a nivel nacional.
Santo Domingo. El Banco BHD celebra la decimosegunda edición de su tradicional feria de financiamiento de vehículos Fleximóvil, que se desarrollará del 11 al 14 de junio de 2026 en una amplia red de más de 1,000 dealers y concesionarios participantes en todo el país.
Para esta edición, la entidad pone a disposición del público opciones competitivas de financiamiento, con tasas desde 8.95 % para vehículos nuevos, tanto personales como comerciales, y desde 13.25 % para vehículos usados.
Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de la Unidad de Negocios de Alto Valor del Banco BHD, expresó que “nos complace celebrar una nueva edición de nuestra feria Fleximóvil, en la que nuestros clientes pueden obtener el vehículo que desean o necesitan. Fleximóvil representa una plataforma que facilita el acceso a soluciones de movilidad, permitiendo a las personas avanzar en sus proyectos personales y empresariales con el respaldo de condiciones financieras atractivas”.
Como valor agregado, la feria incluye beneficios exclusivos al adquirir pólizas de seguro con MAPFRE BHD Seguros, entre los que se contemplan bonos de combustible y artículos promocionales, sujetos a términos y condiciones.
“Durante la feria, nuestros clientes cuentan con orientación personalizada para tomar decisiones informadas, eligiendo la alternativa de financiamiento que mejor se ajuste a sus necesidades”, explicó Freddy Simó, vicepresidente de Ventas Directas del Banco BHD.
Las personas interesadas en adquirir un vehículo pueden acercarse al concesionario de su preferencia, gestionar una cotización y completar el proceso de solicitud a través de cualquiera de las sucursales BHD o mediante los canales digitales disponibles.
En el marco de Fleximóvil 2026 realiza diferentes actividades en conjunto con dealers y concesionarios dirigidas a sus clientes.
Para más información sobre la feria Fleximóvil BHD 2026, las personas interesadas pueden visitar fleximovilbhd.com.