Banreservas y Arajet se unen para facilitar vuelos y mejorar la experiencia de viaje

Punta Cana.- Banreservas y la aerolínea bandera dominicana Arajet anunciaron una promoción conjunta dirigida a los tarjetahabientes de la entidad financiera, que permitirá viajar a la amplia red de destinos de la línea aérea con condiciones preferenciales durante los primeros meses de 2026.

La iniciativa busca facilitar el acceso a vuelos con algunas de las tarifas más competitivas del mercado, incorporando beneficios adicionales al momento de adquirir los boletos.

Como parte de la promoción, los pasajeros que compren pasajes en tarifa Basic recibirán una maleta de bodega incluida sin costo adicional, mejorando así la experiencia de viaje desde el momento de la compra.

Asimismo, los clientes de Banreservas que realicen sus pagos con tarjetas de crédito personales obtendrán hasta un 15 % de devolución, mientras que quienes utilicen tarjetas de débito recibirán RD$200 por cada RD$2,000 consumidos, como incentivo económico adicional.

La oferta estará disponible hasta el 31 de enero de 2026 y permitirá volar del 1 de febrero al 31 de mayo, incluyendo el período de Semana Santa, una de las temporadas de mayor movimiento turístico en el país.

Con esta alianza, Banreservas y Arajet refuerzan su compromiso de democratizar los viajes aéreos, fomentar el turismo regional y facilitar el acceso de más personas a experiencias de viaje dentro y fuera de la República Dominicana, consolidando la aviación como un motor clave para la conectividad y el desarrollo económico.

Acerca de Arajet

Arajet es la aerolínea bandera de la República Dominicana. Desde el inicio de sus operaciones en 2022, opera dos bases en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (Santo Domingo) y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una moderna flota de aeronaves Boeing 737 MAX. La aerolínea ofrece viajes seguros y asequibles hacia y entre la República Dominicana y múltiples destinos en Norte, Centro y Suramérica, así como en el Caribe.

