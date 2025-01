Banreservas impulsa un financiamiento de US$6 millones para un nuevo hotel Days Inn by Wyndham en Juan Dolio 

Spread the love

Madrid, España. El Banco de Reservas y el Grupo De Valle (GDV) oficializaron en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2025, que comienza este miércoles 22, un acuerdo para la construcción del hotel Days Inn by Wyndham en Juan Dolio, una inversión clave que consolidará esta estratégica zona cercana a la capital dominicana como un destino turístico de referencia.



Este será el primer hotel de una reconocida marca estadounidense en la historia de Juan Dolio, cuya apertura está prevista para junio de 2025.



Como parte del convenio, Banreservas aprobó un financiamiento de US$6 millones, reafirmando su compromiso como un sólido aliado del sector turístico dominicano. Con una inversión total de US$12.6 millones, la obra ha alcanzado un 65% de avance en su fase de obra gris.



El acuerdo fue suscrito en el Gran Hotel Inglés por Samuel Pereyra, presidente ejecutivo de Banreservas, y Edward De Valle II, presidente del Grupo De Valle. Durante su intervención, Pereyra subrayó que el proyecto dinamizará la economía y fortalecerá la infraestructura turística de la región, proyectando a Juan Dolio como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales.



Edward De Valle II destacó que esta alianza representa un hito en el desarrollo de propiedades hoteleras de mediana escala en República Dominicana, como parte de su ambicioso plan de construir 4,500 habitaciones en los próximos cinco años en zonas estratégicas del país, asegurando así un acceso más amplio a alojamientos de calidad.



Ubicación estratégica y diseño del Proyecto



El hotel Days Inn by Wyndham Juan Dolio estará ubicado en el Boulevard de Juan Dolio, en Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís, a solo 29 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas. El proyecto se desarrolla en un terreno de 7,065.60 m² y contempla la construcción de un edificio principal de cuatro niveles, con un área de 3,582.04 m², que contará con X habitaciones diseñadas para brindar una experiencia moderna y accesible.



Impacto turístico y económico



La incorporación de Days Inn by Wyndham, parte de la cuarta cadena hotelera más grande del mundo con más de 9,000 propiedades en 80 países, contribuirá a diversificar la oferta hotelera en Juan Dolio y reforzar su posicionamiento en el mercado turístico. La inauguración del hotel, prevista para finales de este año, generará empleos directos e indirectos, estimulando así la actividad económica local y fortaleciendo la infraestructura turística de la región.



El acto de firma del convenio contó con la presencia de David Álvarez, presidente y socio mayorista del proyecto; Ysidro García, vicepresidente ejecutivo de negocios de Banreservas; y representantes de la Vicepresidencia de Negocios Turísticos, incluyendo a su titular Deyanira Pappaterra.



Este proyecto refleja el compromiso conjunto del sector público y privado con el desarrollo sostenible de la República Dominicana y refuerza su posición como referente turístico en el Caribe.





David Álvarez, presidente y socio mayorista del proyecto Days Inn by Wyndham; Edward De Valle II, presidente del Grupo De Valle; Samuel Pereyra, presidente ejecutivo de Banreservas; y Desayanira Pappaterra e Ysidro García, vicepresidente ejecutivo de Negocios y vicepresidenta ejecutiva de Negocios Turísticos de la institución financiera, respectivamente.

