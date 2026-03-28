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Banreservas es premiado por Global Finance como Mejor Banco dominicano; recibe otros tres reconocimientos

Leonardo Aguilera destaca que estos reconocimientos reflejan el liderazgo y la solidez de la institución en el sistema financiero

Santo Domingo.- La prestigiosa revista internacional Global Finance otorgó al Banco de Reservas cuatro importantes reconocimientos, entre ellos el de Mejor Banco de la República Dominicana, consolidando su posicionamiento como referente del sistema financiero nacional.
La entidad fue distinguida como Mejor Proveedor de Financiamiento de Comercio Exterior en el Caribe, Mejor Proveedor de Financiamiento de Comercio Exterior en la República Dominicana y Mejor Proveedor de la Cadena de Suministro en el Caribe.


Estos galardones destacan el liderazgo de Banreservas en aspectos clave como el crecimiento de sus activos, la rentabilidad, el volumen de transacciones, el desarrollo de nuevos negocios y la innovación en productos y servicios, tanto a nivel local como regional.


La publicación especializada resaltó, además, el éxito de la estrategia de internacionalización de la institución, a través de sus Oficinas de Representación en Estados Unidos y Europa, así como su enfoque en la sostenibilidad y la experiencia del cliente.


Estos elementos fueron determinantes para la obtención del reconocimiento como Mejor Banco de la República Dominicana, otorgado por octavo año consecutivo.


Al referirse a estos logros, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, expresó su satisfacción por la confianza depositada por millones de dominicanos a lo largo de sus 84 años de historia.


“Recibir estos reconocimientos nos honra y, al mismo tiempo, nos compromete a continuar respaldando a todos los sectores productivos del país, ofreciendo oportunidades que impulsan el crecimiento económico y el bienestar de la población”, afirmó.


Aguilera destacó que Banreservas, como principal entidad financiera del país, desempeña un papel fundamental en la dinamización de la economía nacional, así como en el fortalecimiento del vínculo con la diáspora dominicana, a través de sus oficinas de representación en Miami, Nueva York y Madrid.

Criterios de selección
A través de los premios Best Bank Awards 2026, Global Finance reconoce a las instituciones que gestionan de manera más eficiente sus activos y pasivos, al tiempo que impulsan la innovación digital y el uso de inteligencia artificial para responder a las necesidades cambiantes de sus clientes.


La publicación subraya que las entidades galardonadas han demostrado una alta capacidad de adaptación en entornos complejos, manteniendo resultados sólidos mientras avanzan en sus procesos de transformación y fortalecimiento institucional.


En el caso del reconocimiento como Mejor Proveedor de Financiamiento de Comercio Exterior, la revista evaluó factores como el volumen de transacciones, el alcance global del servicio al cliente, la competitividad de sus condiciones y la implementación de tecnologías innovadoras, en el marco de una gestión de riesgos eficientes


Asimismo, fueron considerados elementos como la cuota de mercado, la calidad del servicio, la capacidad de ejecución y el valor agregado ofrecido a los clientes, en un contexto financiero global cada vez más dinámico.


Otros reconocimientos
Durante 2025, Banreservas recibió múltiples distinciones internacionales que reafirman su liderazgo en la región. Entre ellas, destacan los premios de Banco más Seguro de la República Dominicana y Mejor Banco de Tesorería y Cash Management, otorgados por Global Finance.
De igual forma, Latin Finance reconoció a la institución como Banco del Año en la República Dominicana y Mejor Banco para Pymes de América Latina y el Caribe.


En tanto, Euromoney le otorgó los galardones de Mejor Banco Digital de la República Dominicana, Mejor Banco de América Latina en Responsabilidad Social y Corporativa, Mejor Banco de la República Dominicana y Mejor Banco para Pymes de la República Dominicana y el Caribe.


Asimismo, World Finance distinguió a Banreservas como Mejor Grupo Bancario, Mejor Banco Comercial y Retail y Mejor Banco en Gobierno Corporativo.


Adicionalmente, la revista The Banker posicionó a la institución en el lugar 686 del ranking de los 1,000 bancos más grandes del mundo, ocupando el primer lugar en la República Dominicana y el Caribe.

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