Banreservas designa al mayor general retirado Edward Sánchez González como nuevo director de Seguridad y Protección Institucional

Compartela

Santo Domingo.– El administrador general del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, designó este martes al mayor general retirado de la Policía Nacional, Edward Sánchez González, como nuevo director de la Seguridad y Protección Institucional (SEPROI) de la entidad bancaria.

Sánchez González sustituye en el cargo al general de brigada retirado del Ejército Nacional, Pinales Puello, quien concluye su gestión y se acoge al retiro definitivo.

En las próximas horas, Aguilera procederá a poner en posesión al nuevo incumbente, en un acto interno en la sede principal de la institución financiera estatal.

Con esta designación, Banreservas refuerza su estructura de seguridad institucional, colocando en el cargo a un oficial retirado con una reconocida trayectoria en materia de prevención, control y protección.

Escrita Por