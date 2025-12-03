Banco Santa Cruz inaugura nuevo centro de negocios en Santiago de los Caballeros

Compartela

Santiago de los Caballeros. – Banco Santa Cruz inauguró su nuevo Centro de Negocios Santiago Center, con el objetivo de acercar sus servicios financieros a la comunidad de Santiago y fortalecer su presencia en la región Norte.

El nuevo centro, ubicado en Ágora Santiago Center, forma parte del plan de expansión nacional del banco y está orientado a ofrecer una atención eficiente y personalizada a personas y empresas.

Durante el acto de bendición, encabezado por el Diácono Pedro Tapia, participaron ejecutivos, colaboradores, miembros del consejo de directores e invitados especiales. Asistieron el Sr. Fausto Pimentel Peña, presidente ejecutivo; Rafael Jiminian, vicepresidente ejecutivo de Negocios; Juan de Dios González, vicepresidente de Negocios Canales Presenciales; Michael Cuello, vicepresidente de Banca Empresa Zona Norte; Luis Miguel Heyaime, vicepresidente PyME y Mi Negocio y Ricardo Antonio Méndez, 2do vicepresidente Centros de Negocios Zona Norte.

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por Yuleisi M. Estevez Tejada, subgerente de Cliente Prestige, quien destacó la importancia de esta apertura para fortalecer la relación del banco con los clientes de la zona.

El Centro de Negocios Santiago Center cuenta con un equipo de 18 colaboradores y ofrece servicios de crédito, incluyendo tarjetas y préstamos personales, de vehículos e hipotecarios, así como cuentas corrientes y de ahorro en pesos y dólares. También dispone de servicios digitales, cajeros automáticos y subagentes bancarios.

Con esta apertura, Banco Santa Cruz alcanza 51 centros de negocios a nivel nacional, de los cuales 17 están ubicados en la región Norte y 9 en la ciudad de Santiago, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico de esta zona.

El nuevo centro opera dentro del complejo comercial Ágora Santiago Center, espacio que reúne una amplia oferta de tiendas, marcas locales e internacionales y servicios, consolidándose como un punto de encuentro y actividad económica para la región.

Sobre Banco Santa Cruz:

El Banco Santa Cruz inició sus operaciones en noviembre de 1999 y cuenta con un completo portafolio de productos y servicios orientados a servir a sus más de 300,000 clientes personales y empresariales, desde los 51 centros de negocios a nivel nacional.

