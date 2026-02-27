Banco Santa Cruz impulsa el crecimiento sostenible de las pymes con su segunda Temporada de Negocios 2026

Compartela

La propuesta les ofrece a las pymes soluciones integrales incluyendo tasas preferenciales, acceso a formación especializada y asesoría empresarial.

Santo Domingo, República Dominicana. —Con el objetivo de impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país, el Banco Santa Cruz anunció su Temporada de Negocios 2026, una iniciativa que ofrece soluciones integrales, combinando acceso al crédito, asesoría especializada y acompañamiento comercial para impulsar el crecimiento sostenible del sector.

En esta segunda versión, que está vigente hasta el 10 de abril, la entidad bancaria brinda una oferta alineada con las necesidades clave de este segmento empresarial, incluyendo tasas preferenciales, acceso a formación especializada y asesorías empresariales.

Luis Miguel Heyaime, vicepresidente Pyme y Mi Negocio, dijo que una vez más el Banco Santa Cruz reafirma su compromiso de caminar de la mano con un sector clave para la economía dominicana. “Este programa está orientado a brindar condiciones especiales, para clientes actuales y nuevos, y se apega a nuestra visión de impulsar el desarrollo del país”.

Heyaime apuntó que: “En nuestra primera versión en 2025 impactamos a más de 400 negocios y, en esta ocasión seguimos brindando grandes beneficios como préstamos comerciales con tasas preferenciales desde un 11.95 %, leasing para vehículos y equipos especializados, condiciones especiales en préstamos vehiculares, entre otros”.

Banco Santa Cruz incorpora asesorías y capacitaciones en sostenibilidad, orientados a facilitar su transición hacia modelos responsables. También se incluyen seminarios web temáticos con los asesores Manuel Vilchez, Edison Santos y Mónica Báez, enfocados en formalización, crecimiento, rentabilidad con propósito y finanzas inteligentes para mujeres.

