Banco BHD y MLB realizan encuentro con prospectos peloteros

Durante dos décadas, la alianza entre el BHD y MLB ha impactado a más de 10,500 prospectos a través del programa especializado en formación integral impartido por expertos del BHD.
Distrito Nacional. El Banco BHD y la Major League Baseball (MLB) celebraron el encuentro de bienvenida dirigido a los nuevos prospectos firmados por las academias de béisbol de la MLB en el país, como parte de su alianza estratégica enfocada en el desarrollo integral de los jóvenes talentos del deporte nacional.
Durante 20 años, la alianza BHD-MLB ha impactado a más de 10,500 prospectos a través de un programa de desarrollo integral que promueve una visión responsable del futuro económico y social de los peloteros.
Ángela Samper, vicepresidenta ejecutiva de Banca Retail y Negocios Digitales del Banco BHD, valoró la importancia del béisbol como herramienta de transformación social. “Desde hace 20 años, nuestra visión siempre ha sido clara: brindarles herramientas para la vida, más allá del terreno de juego y así contribuir al desarrollo de jóvenes dominicanos con una propuesta de formación integral, tanto financiera como no financiera”, expresó en su discurso de apertura.
La ejecutiva subrayó que “además de ser el banco oficial de la MLB en la República Dominicana, hemos trabajado con los prospectos en fortalecer su futuro profesional con un acompañamiento estratégico a través de la educación financiera, habilidades sociales, valores y toma de decisiones”.
Henry González, Senior Director International Baseball Operations de la Major League Baseball, indicó en nombre de su institución que “cada uno de ustedes representa una historia de esfuerzo, de familia y de comunidades e instituciones que han apostado por su talento. En esta ocasión celebramos no solo las firmas de talentosos prospectos, sino también los sueños que comienzan a tomar forma”.
Además, agradeció al Banco BHD por ser un aliado comprometido más allá del aspecto financiero. “Acompañar a un prospecto es creer en su capacidad de convertirse no solo en un gran atleta, sino en gran ciudadano”, expresó.
En la actividad participaron ejecutivos de la entidad financiera, representantes de la MLB, entrenadores y los prospectos, en un espacio que resaltó la importancia de seguir fortaleciendo el ecosistema del béisbol en la República Dominicana e impulsando el crecimiento personal y profesional de sus futuras estrellas.
En el acto de bienvenida también se dirigió a los jóvenes con unas motivadoras palabras el expelotero de grandes ligas Wellington Castillo, resaltando que la disciplina y la preparación son claves para alcanzar el éxito.
Banco BHD es el banco oficial de las Grandes Ligas en la República Dominicana. Junto a la MLB, impulsa una iniciativa orientada a fortalecer la educación financiera de los prospectos y brindarles herramientas que contribuyan a su desarrollo económico y educativo. Este programa forma parte del compromiso de ambas instituciones de acompañar a las nuevas generaciones del béisbol profesional dominicano en su crecimiento integral.