Banco BHD lanza la primera cuenta digital para menores de edad en República Dominicana

Se trata de un producto financiero en conjunto entre padre e hijo; es 100 % digital y no tiene costo de apertura ni de mantenimiento.
Santo Domingo. Con el objetivo de fomentar los productos bancarios desde temprana edad, el Banco BHD lanzó “Mi Primera Cuenta BHD”, la primera y única cuenta infantil y juvenil de apertura digital en República Dominicana diseñada y adaptada para menores de 18 años.
La entidad financiera informó que se trata de una cuenta de ahorros en conjunto que se abre entre el padre y el hijo a través de la aplicación móvil del BHD. Para obtenerla, solo es necesario presentar el acta de nacimiento del menor. Es 100 % digital sin costo de apertura, no necesita balance mínimo requerido al abrirla ni tiene costos de mantenimiento.
Ángela Nieto, vicepresidenta ejecutiva de Banca Digital del Banco BHD, afirmó que los hábitos financieros comienzan a formarse desde la niñez. “En un mundo cada vez más digital, este innovador producto está hecho para integrarse en la vida digital de los jóvenes y ofrecerles una herramienta práctica y segura dentro de la app BHD. Esta propuesta de valor está centrada en tres pilares: facilidad de apertura para los padres, impulsar su independencia financiera e inculcarles desde pequeños al hábito del ahorro”.
Además, indicó que con este nuevo producto se pueden planificar metas de ahorro con la funcionalidad digital de ‘Mis Metas BHD’, donde a través de la banca móvil, los menores de edad, ayudados por sus progenitores, pueden establecer objetivos de ahorro, personalizarlos y automatizar la transferencia para alcanzar metas financieras sin procesos complicados.
Acceso a más productos financieros
Luego de abrir la cuenta, se les facilita la solicitud de una tarjeta de débito a los menores de edad, con los beneficios básicos de Visa, también para compras online y con la disponibilidad de los cajeros que pertenecen a Unared.
“Queremos acompañar a las nuevas generaciones en el desarrollo de una relación sana con el dinero, facilitando que los menores puedan aprender a ahorrar, administrar sus recursos y proyectar sus metas desde temprano, así abrimos el camino hacia su inclusión en el sistema bancario y a su progreso”, expresó Nieto.
Mi Primera Cuenta BHD funciona en pesos dominicanos bajo la modalidad mancomunada, donde el adulto actúa como cotitular del producto y responsable de la administración de los fondos hasta que el menor alcance la mayoría de edad.
Con esta innovación, la entidad financiera no solo busca fortalecer la cultura del ahorro en el segmento infantil y juvenil, con una cuenta de ahorros adaptada para edades de 0 a 17 años, sino también consolidar su vínculo con las familias, creando experiencias digitales que fomenten la educación financiera y el uso responsable de los productos bancarios desde etapas tempranas.