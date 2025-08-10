Bañada de merengue David Collado inaugura plataforma Ritmo de la Costa en malecón SDE.

Compartela

Toño Rosario le puso sabor y colorido a ese primer fiestón que se realizará el último fin de semana de cada mes en diferentes malecones.

Santo Domingo Este.- La energía y estilo único de Toño Rosario, “El Kukito”, dejó encendido a puro merengue este sábado el malecón Santo Domingo Este en la noche inaugural para el primer concierto de Ritmo de la Costa, una plataforma que promoverá la cultura, el merengue, identidad y el turismo local, en cinco provincias costeras hasta el 29 de noviembre.

La nueva plataforma promocional del Ministerio de Turismo inició en este municipio como forma de potencializarse a nivel turístico sus monumentos, atractivos naturales y el nuevo malecón, con su inigualable vista al mar.

Ante un abarrotado público, el “Galáctico” brindó en tarima un espectacular concierto de más de dos horas con sus exitosos temas de décadas de trayectoria como “Dale Vieja Dale”, “Resistiré”, “Alegría”, “El Cuco”, “Beso a Beso”, “Dominicano Soy”, entre otros.

En esta actividad, el ministro de Turismo, David Collado, y quien subió a tarima acompañado del alcalde Dio Astacio, destacó el impacto positivo de la reconstrucción de este malecón, que ha servido para el esparcimiento de miles de familias.

“Nos hemos entregado en cuerpo, alma, mente y corazón en recuperar el malecón de Santo Domingo Este, y aquí está la primera etapa, y estamos trabajando la segunda etapa para que este municipio tenga una zona de esparcimiento y recreación para toda la familia”, manifestó el ministro Collado.

Collado, que manifestó sentirse emocionado por la gran cantidad de público que asistió a la primera entrega de Ritmo de la Costa, valoró las condiciones de los residentes en Santo Domingo Este, a lo que definió como gente honesta y trabajadora.

“Que Dios bendiga sus hogares, hijos, familias y que, sobre todo, ilumine el camino de todos ustedes’’, indicó el ministro de Turismo a una multitud que lo ovacionaba.

A seguidas el alcalde Astacio elogió al ministro Collado por su esfuerzo de convertir a Santo Domingo Este en una de las ciudades más turísticas del país.

“El hombre (David Collado) nos hizo el malecón y nos está haciendo otro tramo del malecón”, expresó Astacio, tras destacar, además, que haber logrado que al país la llegaran más de diez millones de turistas, habla de un trabajo incansable.

Señaló que Collado lo ha dado todo para convertir a República Dominicana como un verdadero referente del turismo mundial.

Eric Bell tuvo a su cargo la animación del espectáculo, mientras que la fiesta y energía del merengue dio inicio con el ballet folclórico y el conjunto típico del Ministerio de Turismo.

Ritmo de la Costa, a través de activaciones mensuales, que se realizarán el último sábado de cada mes, busca también, resaltar la importancia de los espacios públicos y fomentar la cohesión social en cada uno de los destinos involucrados.

Este proyecto tiene como objetivo impactar de manera significativa las provincias de Santo Domingo, La Romana, Samaná, San Cristóbal y María Trinidad Sánchez mediante una serie de actividades turísticas y culturales.

