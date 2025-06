Bajo el liderazgo del Gobierno, SeNaSa consolida su rol como pilar de la protección social en RD

Compartela

Santo Domingo. -El Seguro Familiar de Salud (SFS) vive su mayor momento de expansión, cobertura, eficiencia y respaldo ciudadano, como resultado del fortalecimiento del acceso a la salud y de una mayor protección social impulsada por el gobierno dominicano en favor de todos los ciudadanos.

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) representa hoy la espina dorsal del sistema, garantizando la protección del 73% (7.6millones) de la población. Esta expansión ha sido continua a lo largo de los 24 años de existencia de la institución. Sin embargo, desde el año 2020, bajo la dirección del doctor Santiago Hazim, SeNaSa ha experimentado una transformación profunda en términos de inversión y alcance.

En 2019, la inversión en servicios de salud fue de RD$24,279 millones, y para 2024 esta cifra ascendió a RD$60,274 millones, reflejando un crecimiento de un 248%. Este aumento sostenido ha permitido que millones de familias dominicanas accedan de forma oportuna a medicamentos, procedimientos quirúrgicos y estudios especializados, de acuerdo con un comunicado emitido por la ARS estatal.

Solo en 2024, SeNaSa destinó RD$15,008 millones a atenciones de Alto Costo; RD$14,127 millones en procedimientos quirúrgicos y RD$12,230 millones en estudios de laboratorio, imágenes y otras atenciones diagnósticas. La inversión en medicamentos ambulatorios alcanzó los RD$3,091 millones, frente a los RD$1,898 millones de 2019.

La expansión financiera también se ha reflejado en todos los niveles de prestadores de servicios de salud. En 2024, clínicas privadas y centros diagnósticos ambulatorios privados recibieron RD$35,879 millones, frente a RD$15,964 millones en 2019, lo que representa un incremento de 224%.

En cuanto a los médicos privados, SeNaSa pagó en 2024 RD$5,220 millones, comparado con RD$965.4 millones en 2019, un crecimiento de 541%. A su vez, los hospitales públicos pasaron de recibir RD$4,438.3 millones en 2019 a RD$6,577 millones en 2024, lo que equivale a un incremento del 47%.

Durante los primeros meses de 2025, SeNaSa ha pagado RD$30,271 millones a los diferentes actores del sistema de salud. De ese monto, las clínicas privadas recibieron RD$12,347 millones; los centros diagnósticos privados RD$4,857 millones; los laboratorios RD$1,112 millones y los médicos RD$2,900 millones.

“Este avance no solo se refleja en cifras económicas, sino también en el número de ciudadanos beneficiados. Mientras que en 2019 se registraron 2.4 millones de personas recibiendo servicios, en 2024 la cifra ascendió a más de 3.5 millones, con un total de 114 millones de servicios de salud ofrecidos, un incremento del 191%”, precisa el documento.

La afiliación al Régimen Contributivo también muestra un avance contundente: pasó de 1,113,878 afiliados en 2019 a 1,802,738 en 2025, un crecimiento del 61.8%, lo que confirma la confianza de la ciudadanía en la gestión del SeNaSa y su rol como garante de la salud pública.

“Hoy, SeNaSa no solo garantiza protección a las familias dominicanas, sino que ha sido determinante para el crecimiento del ecosistema de salud en la República Dominicana. Sin su existencia, el desarrollo de la práctica médica, las inversiones en tecnología y la expansión de infraestructuras no habrían alcanzado los niveles actuales”, concluye el comunicado oficial.

