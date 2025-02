Compartela

Higüey, La Altagracia En una decisión adoptada en sesión ordinaria No. 05/2025, el Honorable Concejo de Regidores del Municipio de Higüey emitió la Resolución No. 09-2025, mediante la cual se ordena la paralización inmediata de los trabajos de construcción de los proyectos Larimar City y Resort, Alta Vista Village I, Alta Vista Village II, Cruise on Land y Residencial Paradise City Residences, ubicados en la carretera La Otra Banda-Verón, sector La Javilla, Distrito Municipal La Otra Banda.

La resolución se fundamenta en la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 6232 sobre Planificación Urbana y la Resolución No. 02-2021, las cuales establecen que el otorgamiento de permisos de uso de suelo es competencia exclusiva del Concejo de Regidores. Tras un análisis técnico y jurídico, se determinó que estos proyectos no cuentan con la debida autorización de cambio de uso de suelo, requisito indispensable para su desarrollo.

Medidas adoptadas

1. Paralización inmediata de la construcción de los proyectos mencionados hasta que sus representantes comparezcan ante el Concejo de Regidores para regularizar su estatus legal. 2. Notificación oficial a los ministerios y entidades gubernamentales correspondientes, tales como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, entre otros, para que se abstengan de emitir cualquier documentación o permiso hasta la regularización de los proyectos. 3. Comunicación formal a los representantes de los proyectos, a fin de que se ajusten a los requerimientos legales establecidos por el Concejo de Regidores.

Garantía del desarrollo ordenado y sostenible

El Concejo de Regidores de La Alcaldía de Higüey, comprometido con la planificación y el desarrollo sostenible del municipio de Higüey, garantizando que todas las construcciones cumplan con las normativas vigentes en materia de uso de suelo, ordenamiento territorial y capacidad de los servicios municipales.

