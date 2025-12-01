Avolta y AERODOM inauguran nueva tienda duty-free en el Aeropuerto Internacional de Samaná

Avolta (anteriormente conocida como Dufry) junto a AERODOM anunciaron la apertura de su nueva tienda duty-free en el Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch en Samaná (AZS), en la República Dominicana. Ubicada en la terminal de Llegadas, esta expansión fortalece la oferta comercial del aeropuerto y mejora la experiencia de los pasajeros que arriban.
La nueva tienda presenta una selección cuidadosamente curada de productos duty-free, que incluye fragancias globales, bebidas espirituosas premium, chocolates finos y artículos esenciales de cuidado personal, así como regalos distintivos, ofreciendo una experiencia de compra fluida y atractiva tanto para visitantes como para residentes que regresan al país.
Gianfranco Botteri, Gerente General para el Caribe y Cruceros de Avolta, comentó: “Mi equipo y yo estamos sumamente orgullosos de esta apertura en el Aeropuerto Internacional El Catey y de apoyar el desarrollo turístico de esta región tan especial. Avolta está comprometida con invertir en innovación y ofrecer experiencias de compra de clase mundial en cada ubicación, y este nuevo espacio en Samaná es un excelente ejemplo de ello.”
Carlos Núñez, Director de Desarrollo de Negocios de AERODOM, parte de la red VINCI Airports, añadió: “La apertura de esta tienda duty-free en nuestra terminal de llegadas refuerza nuestro compromiso de ofrecer una experiencia aeroportuaria superior. Colaborar con socios como Avolta nos permite brindar más opciones, conveniencia y calidad a nuestros pasajeros. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos continuos de VINCI Airports para impulsar el turismo y el desarrollo económico de Samaná y de la República Dominicana.”