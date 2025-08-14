Autoridades incautan cargamento de 846 paquetes de presunta cocaína y marihuana en la altagracia

Compartela

Durante la intervención fueron arrestados dos dominicanos; uno de ellos cumplió condena por narcotráfico en Estados Unidos

Santo Domingo.- En una extensa labor de seguimiento, vigilancia e inteligencia conjunta, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Policía Nacional, coordinados por el Ministerio Público, incautaron un cargamento de 846 paquetes, presumiblemente cocaína y marihuana, durante un operativo de interdicción desarrollado en la provincia La Altagracia.

Los agentes policiales, oficiales antinarcóticos y fiscales, en el marco de acciones operativas efectivas, ejecutaron un allanamiento (03507-2025) en una residencia ubicada en la calle El Proyecto, sector El Limón, Distrito Municipal de Bayahibe, donde se confiscaron 824 paquetes presumiblemente cocaína, una funda con la misma sustancia a granel y 22 pacas de un vegetal que aparenta ser marihuana.

De acuerdo con los informes de inteligencia, la vivienda funcionaba como centro de acopio de importantes cargamentos pertenecientes a redes criminales que operan en la región Este del país, cuyo modus operandi consiste en transportar drogas en lanchas rápidas hacia Puerto Rico.

En la operación fueron arrestados los dominicanos Cornelio Féliz y Víctor Melo Santana, este último extraditado en 2012 a Puerto Rico por conspirar para introducir y distribuir cocaína en territorio estadounidense.

El Ministerio Público, la DNCD y la Policía profundizan las investigaciones y mantienen activa la búsqueda de otros miembros de esta estructura criminal, con el objetivo de arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

“Las fuerzas de seguridad de la República Dominicana han reforzado y mejorado las estrategias de interdicción frente a las redes de narcotráfico, logrando asestar en las últimas semanas duros golpes a estas estructuras, lo que se traduce en el debilitamiento de sus actividades criminales”.

Los detenidos fueron entregados al Ministerio Público de La Altagracia para su sometimiento a la justicia, por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Los 846 paquetes incautados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto del alijo.

