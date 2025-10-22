Atención señor Director de la CAASD , Ingeniero Fello Suberví (Fellito )

Compartela

Asunto; Demanda del suministro del agua en Residencial Carmen Renata III, Pantoja

Santo Domingo,D.N- Residentes del residencial Carmen Renata III, en el sector de Pantoja , están con el grito al cielo . Denuncian que viven situaciones de desesperación ya que teniendo agua de bomba sumergible el suministro del agua no les llega a tiempo . La comunidad culpa a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD ) porque la entidad estatal es la encargada de enviar el agua en dos horarios del día, tarde y noche , y por irresponsabilidad de empleados nombrados para cumplir esta misión, están afectando a cientos de familias que solo demandan la regularización del servicio del agua .

Indicaron que el ingeniero Similo es la persona encargada conjuntamente con dos empleados de la CAASD para que el agua llegue en los turnos establecidos , situación que hasta ahora no cumplen .

Asimismo critican que la CAASD , y el director de la entidad, Fello Suberví (Fellito ) no haya resuelto un problema que tiene más de un año , y que por negligencia los empleados asignados para abrir las llaves del preciado liquido , no cumplen el horario correspondiente para que los ciudadanos de esta demarcion puedan bañarse y satisfacer sus necesidades personales.

De igual manera las familias se quejan de que el agua al no llegar con la suficiente presión, no sube ni al tercero , ni al cuarto piso de los edificios donde viven los residentes .

Piden al director de la CAASD, atender su reclamo ya que la falta de agua está afectando la calidad de vida de los ciudadanos de trabajo en Pantoja .

