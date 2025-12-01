Asociación Cibao presenta agenda educativa para la Semana Económica y Financiera del BCRD

Ultimas: Asociación Cibao presenta agenda educativa para la Semana Económica y Financiera del BCRDSeguros Reservas junto a corredores de seguros celebra su vigésimo cuarto aniversario.Presidente Abinader afirma que la lucha de Minerva Mirabal marcó el inicio del camino hacia la verdadera democracia en la República DominicanaPresidente Abinader se reúne con líderes dominicanos en Chile y resalta oportunidades que se abren por las buenas relaciones con el presidente KastPresidente Abinader viaja a Chile para transmisión de mando del mandatario electo José Antonio Kast RistDASAC devuelve tranquilidad a familias afectadas por inundaciones y honra legado de Francisco del Rosario SánchezAPAP fortalece presencia en región norte Banreservas realizará su tercera feria inmobiliaria en los Estados UnidosIndustrias San Miguel (ISM) lanza agua saborizada con gas Cool Heaven, una apuesta por la hidratación ligera y sin azúcarIndotel beneficia a 1,000 residentes de Santo Domingo Norte con la Canasta Digital Social 3.0Turismo crece más de un 13 por ciento en febrero al recibir 1,184,902 de visitantes.JCE iniciará en mayo renovación de cédula en el exterior; proceso será con cita previaPresidente Abinader reconoce y distingue a 22 dominicanas con la Medalla al Mérito de la Mujer por su liderazgo, trayectoria y aportes al desarrollo del paísRobert Polanco afirma que el presidente Luis Abinader reconoce el valor y sacrificio de la mujer dominicanaAlex Rodriguez felicita al presidente abinader y al ministro collado por su transparencia y eficiencia.Presidente Abinader y Playa Grande anuncian inversión por mil millones de dólares y el desarrollo de nuevo aeropuerto internacional privadoCESAC consolida alianza estratégica con Tripulantes VIP para fortalecer cultura de seguridad en la aviación civil dominicanaGrupo RAAS celebra 23 años junto a su equipo y aliados estratégicosDepartamento Aeroportuario y Armada acuerdan apoyo en situaciones de riesgoMichell Lahoz propone levantar estatua en honor a Enerolisa Núñez en Mata Los Indios SDNDestacan trayectoria de excelencia del General Jérez Espaillat tras su designación al frente del CECCOMSNS destaca 53 hospitales con cero deuda y consolida transformación financiera de la Red PúblicaAeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata es reconocido como el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe en su categoríaPresidente Luis Abinader encabeza histórica graduación de 199 servidores públicos y fortalece la profesionalización del EstadoMinisterio de Trabajo implementará sello que servirá de certificación contra el trabajo infantil impulsado por Save the ChildrenBID y ETED avanzan en estructuración financiera para nuevas inversiones en transmisión eléctricaDavid Collado deja iniciados trabajos de revitalización del parque San Miguel y su entornoEl programa de variedades “Con La Cena” estrena nueva temporada y estrena horario por canal InformeTVBHD es patrocinador oficial del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol 2026Superintendencia de Seguros lanza Oficina Virtual y pone en marcha el Registro Nacional de ActuariosMITUR se reúne con el Banco Mundial y presentó plan estratégico para el desarrollo turístico de Pedernales y la región EnriquilloBanco Santa Cruz impulsa el crecimiento sostenible de las pymes con su segunda Temporada de Negocios 2026República Dominicana consolida su liderazgo en Colombia tras una exitosa participación en ANATO 2026Industrias San Miguel (ISM) es reconocida por su liderazgo y compromiso con el orgullo nacional bajo el sello “Hecho en RD”Presidente Abinader: “República Dominicana se prepara para dar un salto exponencial en el ámbito digital”David Collado muestra lo mejor de RD en Colombia.Hermandad de Veteranos y Asistensi presentan Programa 2026 de Salud y Bienestar con amplia participación de veteranos.Director SNS anuncia el inicio de la conformación de la Red Nacional de Unidades de Terapia Intensiva y de HemodinamiaRubén Maldonado: “Este gobierno es la personificación de la ineptitud; el país necesita rumbo y capacidad para resolver”.CESAC consolida liderazgo en cooperación internacional tras reconocimiento oficial de la Embajada de los Estados UnidosEddy Alcántara: “Pro Consumidor se consolida entre las instituciones más transparentes y confiables del Estado”Titular del SNS juramenta a epidemiólogo Rafael de Luna como Coordinador Nacional de HospitalesPresidente Abinader inaugura reconstruida carretera que comunica Villa Riva con la Autopista del Nordeste que beneficiará a más de 50 mil personasWillie Colón, una de las grandes leyendas de la salsa, muere a los 75 añosRobert Polanco resalta compromiso del Gobierno con la soberanía, libertad e Independencia NacionalFideicomiso VBC-RD presenta a BHD avances del desarrollo de Ciudad Juan BoschInfraestructura Escolar e INAIPI dejan iniciado construcción de nuevo CAIPI en Boca Chica con inversión de más de RD$ 85 millonesDavid Collado presenta en Nueva York proyecciones turísticas 2026 ante líderes financieros internacionalesFundación anuncia premiación a estudiantes meritorios en capital y provincias del paísOmar Fernández cuestiona nueva deuda por US$2,750 millones, mientras hay US$3,700 millones de préstamos anteriores sin ejecutarDra. Alexandra Castillo presentó su libro “¿Qué historia contará tu vejez?” en el Museo de Arte ModernoPresidente Abinader encabeza graduación de 5,000 jóvenes del programa Talento Digital, impulsando el capital humano que demanda el mercado laboralDGCP aclara contrataciones por exclusividad del SNSMaira Morla Pineda toma posesión como directora general del INFOTEPDavid Collado firma acuerdo con visa internacional para fortalecer la promoción turística de RD.IDOPPRIL y DIDA firman acuerdo en favor de clase trabajadora y SDSSNelson Arroyo traza los lineamientos de su gestión, en oficinas de la zona norte, con énfasis en las recaudaciones y lucha contra ilícitosDirector del SNS instruye detener todos los procesos de licitación para revisión conjunta con Contrataciones PúblicasMinistro de Defensa participa en histórica reunión hemisférica de altos mandos militares convocada por Estados UnidosPro Consumidor lanza Carta de Servicios al Ciudadano para fortalecer protección de consumidoresCRGTV reconoce al General Emmanuel Souffront Tamayo por su destacada gestión en el CESACSNS reintegra más de cien agentes de seguridad para reforzar servicios en centros de saludAbinader designa a Maira Morla Pineda como nueva directora general del INFOTEPVicepresidente Ejecutivo de la ETED resalta rol estratégico de la empresa para la transición energética y digitalPresidente Abinader informa se destinó un aporte especial de RD$2,500 millones de pesos al Ministerio de Obras Públicas para correcciones de infraestructuras en el paísTurismo arranca con buen pie en el 2026 con la llegada de 1,219,606 visitantes en enero.Ministro Ito Bisonó da inicio a proyecto de viviendas sociales y rehabilitación de hábitat enSan Antonio de GuerraPropeep entrega vivienda remozada y amueblada a pareja de envejecientes en Las Lagunas de AzuaAbinader designa a Santos Badía en la Mescyt y a Geraldo Espinosa como Contralor GeneralTitular del SNS juramenta nuevos directores en hospitales de Cibao SurEmbajadora de Estados Unidos en RD visita AES y reconoce la contribución estratégica de la inversión energética estadounidense en el paísTres presuntos asaltantes caen abatidos en acción legal tras atraco a joyería en San Pedro de MacorísInespre garantiza abastecimiento de pollo con importación de más de 1.7 millones de librasPresidente Abinader encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad CiudadanaPresidente Abinader deja inaugurado el Hotel Holiday Inn con una inversión de US$26 millones de dólares que reafirma la confianza del sector privado al desarrollo sostenido de Puerto PlataGobierno acelera construcción de 103 nuevas aulas y la Ciudad Educativa de San Luis a través de Infraestructura Escolar con el Plan 24/7-365Presidente Abinader sostiene audiencia con el príncipe heredero de Abu Dhabi y concluye agenda en Emiratos Árabes UnidosIIBI e INABIE firman convenio para fortalecer la calidad e inocuidad del alimento escolarRicardo de los Santos considera acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la ITF garantiza mejores condiciones laborales para los choferesSu Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y el presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona acuerdan celebrar anualmente Diálogo Regional del World Governments Summit en República DominicanaMinisterio de Defensa reconoce a oficiales por su trayectoria y años de servicioMinisterio de Defensa reconoce a oficiales por su trayectoria y años de servicioMinistro Collado lleva a México el Meet in Paradise ante más de 1,600 turoperadores y agentes de viajes.Infraestructura Escolar agiliza la terminación y remozamiento con mantenimientos correctivos de 67 escuelas en Puerto PlataMensaje de Danilo Medina para Leonel FernándezMinisterio de Defensa y CESAC anuncian convocatoria para Aspirantes AVSEC Santo DomingoSistema 9-1-1 activa plan de contingencia tras conato de incendio. Los servicios continúan ofreciéndose desde la sede de Zona Norte (Santiago) para todo el paísAprocovici propone agenda de modernización en permisología, inversión pública y financiamiento para impulsar la construcciónGrupo De Valle y Haute Concepts anuncian The DEKO, un hotel-condominio de USD 40 millones en Punta CanaSNS y DAEH coordinan plan de acción para fortalecer la atención prehospitalaria y la red de emergencias«Revista TurisMag con éxito en FITUR y fortalece promoción del turismo dominicano»UFHEC ve clave asumir un rol activo en la valorización de residuos y la sostenibilidadAsociación Cibao inaugura su primera sucursal en Puerto PlataRaquel Peña encabeza entrega del remodelado Multiuso Municipal de ConstanzaPresidente Abinader viaja este domingo a Dubái para participar en Cumbre Mundial de GobiernosBanreservas y Arajet se unen para facilitar vuelos y mejorar la experiencia de viajePresidente Abinader entrega 200 apartamentos del Residencial Lolita II y transforma la vida de más de 700 personas en Hato NuevoPresidenta INVEROTEL felicita a David Collado por logros alcanzados en FITUR.Fallece Ramón AlburquerqueDirector General de la Policía Nacional y Director de la DICRIM participan en graduación de curso internacional de Investigación Criminal