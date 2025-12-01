Asociación Cibao presenta agenda educativa para la Semana Económica y Financiera del BCRD

La entidad desarrollará conferencias y actividades educativas dirigidas a niños y jóvenes utilizando sus cuadernillos diseñados para promover la educación financiera en estas etapas
República Dominicana .- Asociación Cibao anunció su participación en la XII Semana Económica y Financiera 2026, organizada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) del 16 al 20 de marzo de 2026, donde impartirá conferencias y actividades formativas orientadas a fortalecer las competencias financieras en niños y jóvenes.
La institución explicó que su presencia en el evento se articulará a través de su programa de educación financiera, con el objetivo de promover el acceso gratuito a sus cuadernillos infantiles y juveniles de la autoría de Joaquín Disla. Estos materiales cuentan con guías metodológicas diseñadas para facilitar la integración de estos contenidos en los programas formativos de los centros educativos.
Durante la semana, Asociación Cibao desarrollará cuatro actividades presenciales en las sedes del BCRD en Santo Domingo y Santiago, en las que se espera la participación de más de 300 niños y jóvenes. Las sesiones abordarán temas como el uso inteligente del dinero, el manejo responsable de recursos, la toma de decisiones financieras y la importancia del ahorro desde temprana edad.
La agenda inicia el lunes 16 con la charla infantil “Aprendiendo sobre el uso inteligente del dinero” a cargo de Lisselotte Vargas; seguida de la conferencia para adolescentes “El uso responsable del dinero”, impartida por Lía Vargas el martes 17.
Ese mismo día para un público más adulto, se realizará el live “Decisiones financieras que construyen tu futuro”, en colaboración con Economics Data y transmitido por la cuenta de Instagram de la institución financiera.
Luego, el miércoles 18 Lisselotte Vargas conversará con adolescentes con el tema “Tu dinero, tu futuro: adminístralo con inteligencia”; y para cerrar, el jueves 19 la institución presentará el cuentacuentos “Una aventura para recordar: el poder del ahorro”, interpretado por Califé. De igual forma, del 17 al 20 de marzo la Asociación Cibao tendrá presencia permanente con un estand en la locación de la feria en el Centro León en Santiago.
“Nuestra participación en la Semana Económica y Financiera reafirma el compromiso de la Asociación Cibao con la formación de capacidades financieras en la población joven, contribuyendo a la construcción de hábitos responsables que impacten positivamente su bienestar futuro”, expresó Yara Hernández, vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de la entidad.
Asimismo, destacó que la integración de la entidad a esta iniciativa respalda los esfuerzos nacionales del BCRD para elevar el nivel educativo y promover la inclusión financiera, al tiempo que refuerza la relevancia de la educación económica como herramienta clave para el desarrollo sostenible del país.