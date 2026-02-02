Asociación Cibao inaugura su primera sucursal en Puerto Plata

Compartela

La apertura forma parte del proceso de expansión geográfica de la entidad en la región norte del país, ampliando su red de oficinas y cobertura de servicios financieros

Puerto Plata, República Dominicana.- Como parte de su estrategia de expansión nacional, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos inauguró su primera sucursal en la provincia de Puerto Plata, correspondiente a la oficina número 58 de la entidad.

La apertura amplía la cobertura territorial de la institución y permitirá ofrecer sus servicios financieros en una provincia con actividad económica vinculada al comercio, los servicios y el turismo.

Durante el acto inaugural, Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de Negocios, señaló que esta apertura estratégica responde al compromiso con el crecimiento sostenible de la región. “Creemos firmemente que el acceso a servicios financieros confiables, transparentes y oportunos es un elemento clave para el desarrollo sostenible de las personas, las familias y los negocios”, indicó.

De igual forma, su presidente ejecutivo, José Luis Ventura manifestó que la institución desembarca en la Novia del Atlántico con una base financiera para respaldar el desarrollo de la provincia.

“Esta sucursal es parte de una institución financiera que a diciembre de 2025 alcanzó activos por RD$111,145 millones y una cartera de créditos neta de RD$66,161 millones. Con esta base financiera desembarcamos aquí para respaldar el desarrollo de la Novia del Atlántico… Luego de tantos años anhelando tener presencia física aquí para estar más cerca, hoy lo hacemos realidad”, aseguró.

El nuevo espacio fue concebido para brindar una oferta financiera integral que abarca tanto soluciones personales como empresariales, respaldada por procesos operativos modernos y canales de atención alineados a las necesidades actuales de los asociados y clientes.

En esta provincia la institución continuará promoviendo la sostenibilidad, no solo desde una perspectiva financiera, sino también impulsando iniciativas de responsabilidad social, educación financiera y apoyo comunitario, convencida de que el crecimiento solo es auténtico cuando genera bienestar colectivo.

Joel Díaz, gerente de la sucursal, afirmó que esta apertura permitirá atender de manera directa a los clientes de Puerto Plata y zonas cercanas, facilitando el acceso a los productos y servicios de la Asociación Cibao. Destacó que la oficina fue diseñada con criterios de accesibilidad e inclusión, incorporando facilidades para personas con discapacidad, como parte del compromiso institucional con una atención financiera equitativa para todos.

En esta provincia, además, la Asociación continuará promoviendo su visión integral de sostenibilidad, que trasciende la perspectiva financiera, para impulsar además iniciativas de responsabilidad social, educación financiera y gestión ambiental, convencida de que el crecimiento solo es integral cuando genera bienestar colectivo.

Con la apertura de esta sucursal, la Asociación Cibao continúa la ampliación de su red de oficinas a nivel nacional, fortaleciendo su estructura de atención y su presencia en distintas provincias del país.

