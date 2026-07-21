Asociación Cibao impulsa acceso a la movilidad con condiciones preferenciales en Anadive Regional Norte 2026

La entidad anunció financiamientos de hasta un 90 %, tasas preferenciales y facilidades para pagar
Santiago, República Dominicana.- Asociación Cibao anunció su participación en la feria Anadive Regional Norte 2026, del 22 al 27 de julio en los jardines del Gran Teatro del Cibao. Durante el evento, ofrecerá facilidades de financiamiento para vehículos nuevos y usados, acercando soluciones que facilitan el acceso a la movilidad y que respaldan los proyectos de las personas y familias dominicanas.
Katty Reyes, gerente de Alianzas de Negocios Vehículos en Asociación Cibao, informó que ofrecerán soluciones financieras para la compra de vehículos convencionales, híbridos y eléctricos, con condiciones diseñadas para facilitar el acceso a la movilidad y responder a las necesidades de cada cliente.
Agregó que los asistentes podrán optar por hasta un 90 % de financiamiento, disfrutar de tasas preferenciales y acceder a facilidades de pago flexibles, que les permitan concretar su decisión de compra con mayor confianza.
“En la Asociación Cibao entendemos que contar con un vehículo representa mucho más que un medio de transporte; significa acceso a nuevas oportunidades, ahorro de tiempo, crecimiento personal y bienestar para las familias. Por eso, seguimos fortaleciendo nuestra propuesta de valor con soluciones financieras accesibles, competitivas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes”, expresó.
Como valor diferenciador, Asociación Cibao ofrecerá asesoría personalizada y acompañamiento durante el proceso de aprobación directamente en la feria, con el respaldo de cerca de 250 colaboradores comprometidos en brindar una experiencia ágil y eficiente.
En un espacio que reunirá a más de 25 dealers, los asistentes podrán evaluar diversas opciones de vehículos y gestionar su financiamiento en un mismo lugar, con orientación especializada para identificar la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades.
Con esta participación, Asociación Cibao reafirma su propósito de impulsar el progreso de las personas y comunidades, facilitando el acceso a herramientas financieras confiables que contribuyan a mejorar su calidad de vida. —