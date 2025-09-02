Compartela

Jornada busca garantizar libre circulación de los munícipes

Santo Domingo Norte, R.D.-La Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) realizó un amplio operativo de recuperación de espacios públicos en la avenida Hermanas Mirabal, en procura de garantizar la seguridad, el orden y la libre circulación de los peatones.

La jornada, encabezada por la Dirección de Espacios Públicos, arrancó a las 3:00 de la madrugada del martes, procediendo los brigadistas al despeje de aceras, contenes y áreas públicas que estaban siendo ocupadas de forma irregular por comerciantes informales, impidiendo el tránsito peatonal y generando situaciones de riesgo y accidentes.

Una vez despejado el perímetro, las áreas fueron reacondicionadas y embellecidas, incluyendo pintura de aceras y de parques cercanos, devolviendo la dignidad y funcionalidad a estos espacios comunes.

«Ya se puede caminar de manera segura, las aceras están más transitables y limpias», dijo la señora Santa Bautista, quien transita a diario por la zona.

Mientras que Jonathan Contreras, otro ciudadano del municipio, destacó que «Con la ausencia de vendedores ambulantes y pedigüeños nos sentimos más seguros. Ya no estamos expuestos a que nos cartereen o nos incomoden con excusas.»

El cabildo, que dirige Betty Gerónimo, llama a los munícipes a respetar los espacios públicos y a colaborar con el orden y la limpieza en las calles, aceras y contenes.

Estas acciones forman parte del compromiso de la Alcaldía, de construir una ciudad ordenada. Asimismo, parte de un plan integral que busca garantizar que las vías de la demarcación, aceras y parques sean disfrutados por sus ciudadanos, sin obstáculos ni riesgos.

En la jornada, también participaron la Policía Municipal, los departamentos de Obras Públicas, Ornato, Servicios Públicos, Aseo Urbano, así como la colaboración de la Policía Nacional, DIGESETT, Dirección General de Migración y el Ministerio de Defensa.

