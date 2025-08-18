ASDN inaugura remozamiento e iluminación del puente La Barquita

Compartela

Instala banderas en los postes del tendido eléctricos

Santo Domingo Norte, R.D – La Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) inauguró el remozamiento e iluminación del puente General Gregorio Luperón (de La Barquita), en el sector de Sabana Perdida.

La obra incluyó la instalación de 37 lámparas, pintura de barandas y muros de hormigón.

Además, se instalaron de 18 banderas nacionales e institucionales en igual cantidad de postes eléctricos que fueron colocados en el viaducto.

El acto inaugural estuvo encabezado por la alcaldesa Betty Gerónimo, quien destacó la importancia de la vía, que tenía más de ocho años a oscuras.

«Estamos iluminando el puente completamente, estamos remozándolo, pintándolo, acondicionándolo y hoy, gracias a Dios, vamos a darle esa iluminación, que tanto se necesita en La Barquita», dijo Gerónimo.

La edil indicó que este embellecimiento también será llevado a los demás puentes del municipio, reafirmando su compromiso de trabajar por un norte más seguro, moderno y accesible.

Estas intervenciones forman parte de un plan integral de seguridad, infraestructura y embellecimiento urbano, que beneficiará de manera directa a los residentes de la demarcación y mejorará la transitabilidad y la visibilidad en la zona.

Se recuerda que a principio de año, se iluminó y remozó el Puente Jacinto B. Peynado, que comunica el Distrito Nacional con Santo Domingo Norte.

