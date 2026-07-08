ARS SEMMA e INABIMA reúnen a más de 4,000 maestros pensionados y jubilados en el Regocijo Magisterial 2026

La Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA), junto al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), culminó con éxito en Azúa el programa Regocijo Magisterial 2026: “Un Abrazo de Maestro a Maestro”, una iniciativa que congregó a más de 4,000 maestros pensionados y jubilados en diez encuentros celebrados en diferentes regionales educativas del país.
La jornada estuvo encabezada por el director ejecutivo de ARS SEMMA, Dr. Luis René Canaan Rojas, y el director ejecutivo del INABIMA, Lic. Franco De Los Santos.
Durante los encuentros, el director ejecutivo de ARS SEMMA, Dr. Luis René Canaan Rojas, destacó los avances alcanzados por la institución en favor de sus afiliados.
“Nuestro compromiso es seguir dignificando la salud de los maestros pensionados y jubilados. En apenas diez meses de gestión hemos ampliado las coberturas del Plan Básico de Salud para más de 30 mil afiliados, sin incrementar un solo peso en sus aportes, demostrando que una administración eficiente puede traducirse en mejores beneficios para el magisterio.”
Por su parte, el director ejecutivo del INABIMA, Franco De Los Santos, reafirmó el compromiso de la institución de continuar impulsando programas que promuevan un retiro digno y fortalezcan la calidad de vida del magisterio nacional, en reconocimiento al legado de quienes dedicaron su vida a la formación de generaciones.
Recorrido del recogido magisterial
El recorrido inició el 18 de junio en San Francisco de Macorís y abarcó el Gran Santo Domingo, Santiago, Mao, San Pedro de Macorís, La Vega, Barahona, San Juan de la Maguana, San Cristóbal y Azua, donde concluyó este fin de semana.
El programa tuvo como propósito fomentar el bienestar, la integración y el reencuentro de los maestros pensionados y jubilados mediante actividades recreativas, culturales y de reconocimiento, como muestra de gratitud por su invaluable contribución a la educación dominicana.
Los participantes disfrutaron de dinámicas de integración, talleres, actividades recreativas, rifas, reconocimientos y un almuerzo de confraternidad, en un ambiente de alegría, gratitud y reencuentro.
Las jornadas se desarrollaron durante el mes de junio, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Maestro, con el respaldo del Ministerio de Educación (MINERD), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), en coordinación con ARS SEMMA e INABIMA.
Con esta iniciativa, ARS SEMMA e INABIMA continúan promoviendo espacios de reconocimiento, bienestar e integración para los maestros pensionados y jubilados, fortaleciendo acciones orientadas a dignificar su trayectoria y contribuir a una mejor calidad de vida