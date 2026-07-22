ARS SEMMA crea la Dirección de Control de Operaciones Internas para elevar los estándares de calidad y eficiencia hospitalaria

Santo Domingo. – Como parte de su proceso de fortalecimiento institucional y mejora continua, la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA) presentó oficialmente la Dirección de Control de Operaciones Internas. Se trata de una nueva dependencia estratégica diseñada para agilizar la gestión de los Hospitales Docentes SEMMA, optimizar los procesos institucionales y elevar los estándares de calidad en la prestación de los servicios de salud.
Durante el acto de presentación, el director ejecutivo de ARS SEMMA, Dr. Luis René Canaán Rojas, afirmó que esta iniciativa constituye un paso trascendental dentro del proceso de transformación de la institución, con el propósito de consolidar una gestión más transparente, eficiente y orientada al bienestar de la comunidad magisterial.
«La creación de esta dirección responde a una visión clara de robustecer nuestros procesos, respaldar la gestión hospitalaria y continuar construyendo una institución moderna, donde la excelencia y la mejora continua formen parte de nuestra cultura organizacional. Este es apenas el inicio de una transformación que seguirá impulsando cambios significativos en beneficio de nuestros afiliados y del fortalecimiento de nuestros centros de salud», expresó el doctor Canaán.
La nueva dirección está encabezada por la doctora. Mélida Ortiz, profesional con amplia experiencia en gestión hospitalaria, calidad y auditoría médica, quien liderará un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en finanzas, gestión empresarial y medicina, encargado de implementar las mejores prácticas en materia de control, supervisión y optimización de los procesos asistenciales y administrativos.
Ortiz agradeció la confianza depositada por la dirección ejecutiva y reafirmó su compromiso con la excelencia destacando que “nuestro objetivo es que cada afiliado viva una experiencia de atención memorable, tanto en la ARS como en nuestros hospitales y para lograrlo, implementaremos procesos seguros, eficientes y financieramente sostenibles, promoviendo la sinergia entre todas las áreas».
El director ejecutivo explicó que esta dependencia trabajará de manera articulada con las direcciones de Planificación y Desarrollo, Gestión Humana y Financiera, brindando un acompañamiento permanente a los Hospitales Docentes SEMMA Santo Domingo y Santiago para enriquecer su desempeño operativo.
Innovación, alianzas internacionales y modernización
Como parte de esta visión de modernización, el Dr. Canaán informó que, ARS SEMMA avanza en el desarrollo de herramientas tecnológicas junto al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). Asimismo, destacó la consolidación de alianzas estratégicas con instituciones internacionales como el Centro Médico Dominicano de Nueva York, el Lincoln Medical Center y el Metropolitan Hospital, orientadas al intercambio de conocimientos, la investigación científica y la formación continua del personal médico.
Asimismo, la institución mantiene un proceso constante de readecuación de su infraestructura mediante la intervención de unidades médicas, la ampliación de servicios especializados y la adopción de nuevos estándares de atención.
En este contexto, el Dr. Canaán resaltó la reciente inauguración de la Habitación Modelo del Hospital Docente SEMMA Santo Domingo, concebida como un referente centrado en la dignidad, el confort y la seguridad del paciente.
En el marco del evento, la directora de Planificación y Desarrollo, Licda. Jessica Pérez, señaló que este paso reafirma la cultura de transparencia y eficiencia en favor de la matrícula magisterial.