Arrecian quejas sobre deficiencias y altos precios en la ruta Madrid-Santo Domingo

Las denuncias sobre la conectividad aérea entre España y República Dominicana se intensifican. A los elevados precios que superaron los 2.500 euros en la pasada temporada navideña, ahora se suman graves deficiencias en la calidad del servicio que mantienen a la diáspora dominicana en constante incertidumbre.
Según agentes de viaje que solicitaron el anonimato, las tarifas para la temporada de verano y diciembre de 2026 ya superan los 1.600 euros, cifras que exceden los ingresos mensuales de la mayoría de dominicanos residentes en España.
Asimismo, los especialistas en turismo mostraron su preocupación ya que estos precios se mantienen en un contexto de incertidumbre en los precios del petróleo, por lo que piden intervención del gobierno dominicano ante el temor de una escalada incontrolada.
Servicio deficiente
En marzo pasado, la aerolínea World2Fly dejó varados a más de 400 pasajeros en el Aeropuerto Internacional Las Américas por fallas técnicas en su Airbus A350-900. Dominicanos consultados atribuyen esta situación a que la empresa utiliza aviones viejos e incómodos en la ruta Madrid-Santo Domingo.
De igual forma, estas fallas recurrentes generan inseguridad en la diáspora. Los afectados permanecieron aproximadamente 17 horas en el piso del aeropuerto sin información clara de la compañía ni asistencia adecuada.
En ese sentido, este no es un caso aislado para World2Fly. En julio de 2023, la aerolínea canceló el vuelo Madrid-Santo Domingo dejando decenas de pasajeros varados en ambas ciudades, reportando niños y personas
mayores durmiendo en el piso del aeropuerto.
Ministerio de Turismo pide a Iberia mejorar el servicio Por otra parte, el ministro de Turismo, David Collado, reveló en FITUR 2026 que había suspendido los contratos con Iberia hace cuatro meses por deficiencias en la calidad del servicio, ya que los aviones no cumplían con los estándares acordados. Hasta ahora no se ha informado si esta flota ha sido renovada.
«Le exigimos a Iberia que tienen que mejorar el servicio, porque no estaban dando el servicio con la calidad de los aviones que merece la
República Dominicana», declaró el ministro durante el encuentro con medios en Madrid.
Los agentes de viaje definen esta problematica como uno de los factores principales detrás de la disminución del turismo europeo hacia el país.
Finalmente, la comunidad dominicana en España insiste en la necesidad de que el Ministerio de Turismo intervenga de manera más efectiva para garantizar precios asequibles y servicios de calidad.