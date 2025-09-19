Arajet expande su operación en EE.UU. con la nueva ruta Orlando Sanford–Punta Cana

Compartela

Orlando, FL. – El Aeropuerto Internacional de Orlando Sanfordfue escenario de un hito relevante para la conectividad aérea, con el anuncio oficial del inicio del nuevo servicio directo de Arajet hacia Punta Cana, República Dominicana, a partir del 26 de octubre de 2025.

Con ello, Arajet se convierte en la primera aerolínea dominicana en iniciar operaciones desde el centro de la Florida, marcando además el primer vuelo comercial internacional en la historia del Aeropuerto Sanford.

El nuevo servicio contará con tres frecuencias semanales, los martes, viernes y domingos, operadas en los modernos Boeing 737 MAX de Arajet, ofreciendo mayor conectividad, comodidad y tarifas competitivas a los viajeros que buscan disfrutar del principal destino turístico del Caribe.

El anuncio contó con la destacada participación del cónsul general de República Dominicana en Orlando, Antonio Rosario, que resaltó la importancia de esta nueva conexión para la comunidad dominicana en la diáspora. También contó con la participación de autoridades del Aeropuerto Internacional de Sanford, Nicole Guillet Martz, presidenta ejecutiva, miembros de la junta directiva Kenneth Bentley y Benny Crosby, entre otras personalidades de la comunidad local, que celebraron el impacto positivo de esta ruta en la conectividad y el desarrollo económico de Florida Central.

De igual manera, se dieron cita amigos de los medios de comunicación y profesionales de la industria de viajes, quienes aprovecharon la ocasión para conocer los detalles de la nueva ruta, intercambiar impresiones y compartir en un ambiente de networking y celebración.

“Con este nuevo vuelo directo entre Orlando Sanford y Punta Cana, reafirmamos nuestro compromiso de seguir conectando a la diáspora con sus raíces y de consolidar a RepúblicaDominicana como el nuevo hub del Caribe”, afirmó Manuel Luna, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones externasde Arajet.

Por su parte, Jessica Weinerth, vicepresidenta de ventas y distribución de Arajet, destacó que la aerolínea ya conecta con 28 destinos en 13 países de Norte, Centro y Suramérica, además del Caribe, y continúa ampliando su red con servicios de calidad y tarifas accesibles.

En representación del sector turístico, Raquel Reyes, directorade la Oficina de Promoción Turística de República Dominicana para el Centro de la Florida, subrayó que este nuevo servicio significará un incremento en el número de asientos disponibles y resaltó las cómodas facilidades del Aeropuerto Sanford que beneficiarán a los pasajeros de Florida Central.

Adicionalmente, Arajet fue reconocida como Empresa del Añodurante la novena edición de los premios a la excelencia “Bestof Sanford”. Este galardón le fue otorgado en reconocimiento a su visión y liderazgo en la expansión de la conectividad internacional, así como por su aporte al desarrollo del turismo y la economía en la Florida Central.

Los boletos ya están disponibles para la nueva ruta Orlando Sanford–Punta Cana, y los pasajeros pueden aprovechar las tarifas promocionales de introducción en www.arajet.com.

