Aprocovici propone agenda de modernización en permisología, inversión pública y financiamiento para impulsar la construcción

La entidad presentó propuestas concretas para abordar oportunidades de mejora institucional que podrían acelerar el crecimiento del sector construcción, señalando que la simplificación de trámites, el fortalecimiento de la inversión pública en infraestructura y una implementación más ágil de las alianzas público-privadas permitirían destrabar proyectos viables y potenciar el aporte del sector al desarrollo económico, el empleo y el progreso regional.

SANTIAGO, República Dominicana.– La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) identificó que uno de los principales retos que enfrenta actualmente el sector construcción es un sistema de permisos que presenta oportunidades significativas de modernización, particularmente en cuanto a la coordinación interinstitucional, la consolidación de requisitos y la estandarización de procedimientos, factores que actualmente dificultan el avance de proyectos técnicamente viables.

La organización señaló que, en la práctica, un solo proyecto puede requerir hasta 131 permisos distintos, distribuidos en alrededor de 16 instituciones públicas, varios de los cuales podrían consolidarse bajo un marco normativo unificado. Apuntó que esta fragmentación del proceso prolonga los plazos de aprobación y genera incertidumbre para los inversionistas, por lo que una mayor coordinación interinstitucional representaría un avance significativo para la seguridad jurídica y la atracción de inversión.

Aprocovici subrayó que esta situación representa una oportunidad importante, dado que existe una demanda insatisfecha de viviendas e infraestructura y un entorno macroeconómico favorable. Con las mejoras institucionales adecuadas, el sector construcción podría desplegar todo su potencial como motor de crecimiento, empleo y desarrollo regional. «La República Dominicana tiene las condiciones y los recursos para crecer más. Estamos convencidos de que, trabajando de la mano con las autoridades en la modernización de los procesos, podemos desbloquear ese potencial en beneficio de todos», afirmó su presidente, Sandy Rodríguez.

Ante este panorama, la asociación propuso trabajar conjuntamente con el gobierno en una modernización integral del sistema de permisos, orientada a simplificar trámites, consolidar requisitos y establecer plazos claros, predecibles y verificables, manteniendo los controles técnicos y ambientales necesarios. El objetivo sería transitar hacia un esquema basado en reglas claras, procesos estandarizados y mayor coordinación interinstitucional, que beneficie tanto al sector privado como a las instituciones públicas.

La entidad empresarial también destacó la importancia de fortalecer la inversión pública en infraestructura productiva como complemento a la inversión privada. Reconociendo los múltiples frentes que atiende el gobierno y las restricciones fiscales existentes, Aprocovici sugirió que, en la medida de las posibilidades presupuestarias, una mayor priorización de la inversión de capital en infraestructura podría generar un importante efecto multiplicador en la economía.

Asimismo, la asociación identificó oportunidades para fortalecer la implementación de las alianzas público-privadas (APP). Si bien el marco legal existe, su aplicación podría potenciarse mediante ajustes que simplifiquen los procesos para estructurar proyectos bancables y transparentes. Aprocovici ofreció colaborar técnicamente en el diseño de propuestas que permitan convertir las APP en una herramienta más efectiva para atraer capital privado hacia sectores estratégicos como la vivienda y la infraestructura.

En ese contexto, el gremio también planteó la posibilidad de aprovechar de manera más activa el ahorro interno de largo plazo, en particular los fondos de pensiones, como fuente de financiamiento para proyectos productivos. Aprocovici sostuvo que, con reglas claras, criterios técnicos rigurosos y la supervisión adecuada de las autoridades competentes, estos recursos podrían contribuir al desarrollo urbano y a la generación de empleo, salvaguardando en todo momento la seguridad de los fondos previsionales.

Finalmente, la asociación destacó el significativo potencial económico que representaría la modernización del sistema de permisos, dada la alta capacidad del sector construcción para generar empleo, dinamizar el consumo y activar cadenas productivas en todo el país. «No se trata de solicitar privilegios, sino de construir conjuntamente las condiciones institucionales que permitan ejecutar proyectos viables con eficiencia, transparencia y responsabilidad», señaló Aprocovici.La asociación reiteró su compromiso con el desarrollo del país y expresó su disposición a poner a disposición del gobierno su experiencia técnica, datos del sector y propuestas específicas para avanzar en soluciones que beneficien a todos los dominicanos. «Estamos listos para participar en mesas de trabajo interinstitucionales y aportar constructivamente en el diseño de las reformas que el país necesita. Creemos firmemente que el diálogo y la colaboración entre el sector público y privado son el camino para lograr el desarrollo que todos aspiramos», concluyó Rodríguez.

