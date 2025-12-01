APORDOM lidera transformación histórica del sistema portuario dominicano y consolida al país como potencia de cruceros en el Caribe.

Jean Luis Rodríguez destaca expansión sin precedentes en infraestructura, crecimiento récord en cruceristas y desarrollo directo de comunidades costeras.
Santo Domingo.– El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Jean Luis Rodríguez, afirmó que la institución está protagonizando una transformación histórica del sistema portuario nacional, posicionando a la República Dominicana como uno de los destinos de crucero más importantes del Caribe.
Rodríguez explicó que, gracias a una visión estratégica implementada desde el año 2020, el país ha pasado de contar con solo tres terminales de cruceros a proyectar siete infraestructuras operativas, marcando un hito en el desarrollo turístico y logístico nacional.
“Hoy la República Dominicana no le da la espalda a su condición de isla. Estamos aprovechando nuestro potencial marítimo como nunca antes, con inversiones, planificación y resultados concretos”, expresó.
En ese sentido, destacó el crecimiento sostenido en la llegada de cruceristas, señalando que solo la terminal de Taíno Bay tiene confirmada la llegada de 1.3 millones de visitantes, mientras que Port Cabo Rojo proyecta cerca de 200 mil, generando un impacto transformador en Pedernales y toda la región Enriquillo.
Asimismo, anunció que la primera etapa de Samaná Bay Port estará lista en abril, y que el Puerto Duarte en Arroyo Barril será inaugurado en diciembre con la llegada de su primer crucero, consolidando así la expansión portuaria hacia nuevas zonas del país.
El funcionario resaltó además que la República Dominicana ha incrementado su capacidad para recibir embarcaciones de gran escala, incluyendo barcos tipo Oasis con capacidad de hasta 8,500 pasajeros, lo que fortalece la competitividad del país frente a otros destinos del Caribe.
Finalmente valoró como uno de los proyectos de mayor impacto social la construcción de 19 muelles turísticos y pesqueros, diseñados para dignificar las condiciones de trabajo de las comunidades costeras y apoyar directamente la economía local.