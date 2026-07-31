APORDOM destaca amplia programación de cruceros en Puerto Plata con 29 escalas durante agosto.

Santo Domingo.- La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) informó que Puerto Plata recibirá 29 escalas de cruceros durante el mes de agosto, una programación que reafirma el posicionamiento de la República Dominicana como uno de los principales destinos de cruceros del Caribe y garantiza un importante flujo de visitantes hacia la costa Norte del país.
De acuerdo con el calendario de arribos, 15 escalas están programadas para la terminal Amber Cove y 14 para Taíno Bay, consolidando a Puerto Plata como el principal receptor de cruceros del país durante el mes.
La programación incluye embarcaciones de reconocidas líneas internacionales como Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, Princess Cruises y Celebrity Cruises. Asimismo, los días 5, 18 y 19 de agosto serán los de mayor actividad, con tres cruceros operando de manera simultánea, lo que fortalecerá la dinámica turística y comercial de la provincia.
El director ejecutivo de APORDOM, Jean Luis Rodríguez, destacó que esta programación evidencia la confianza que mantienen las principales navieras en los puertos dominicanos y el compromiso de la institución con el fortalecimiento continuo de la infraestructura portuaria nacional.
“Recibir 29 escalas de cruceros en Puerto Plata durante agosto demuestra la confianza que las principales líneas de cruceros continúan depositando en la República Dominicana. Desde APORDOM seguimos trabajando para garantizar puertos seguros, modernos y eficientes, capaces de responder a las exigencias de una industria cada vez más competitiva y de seguir aportando al desarrollo económico y turístico de nuestro país”, expresó Rodríguez.
Entre las embarcaciones con mayor frecuencia de visitas figuran el NCL Luna, con cinco escalas programadas; el Caribbean Princess, con cuatro; y los buques Carnival Mardi Gras y Carnival Vista, con tres arribos cada uno, reflejando la preferencia de importantes navieras internacionales por el destino Puerto Plata.
APORDOM resaltó que esta programación adquiere especial relevancia al desarrollarse durante la temporada baja de la industria de cruceros en el Caribe, período que coincide con el verano y la temporada ciclónica, cuando tradicionalmente disminuye la frecuencia de itinerarios en la región.