Aplazan medida de coerción contra falsa abogada y supuesta estafadora en Santo Domingo Oeste

Santo Domingo Oeste, R.D. – La audiencia para conocer la medida de coerción contra Thelma Margarita Martínez Polanco, acusada de suplantar funciones de abogada y cometer presunta estafa y extorsión millonaria, fue aplazada para este sábado 21 de marzo a las 12:00 del mediodía.
La decisión fue adoptada por la Sala de Control del Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, donde la imputada permanece bajo arresto mientras avanzan las investigaciones en su contra.
De acuerdo con el expediente, Martínez Polanco es señalada de ejercer ilegalmente la profesión jurídica sin contar con la debida acreditación, incurriendo además en prácticas fraudulentas, chantaje y manipulación de procesos judiciales en perjuicio de múltiples víctimas.
Las autoridades sostienen que existen evidencias que la vinculan con violaciones a los artículos 405 y 408 del Código Penal Dominicano, relacionados con estafa y abuso de confianza.
El caso tomó mayor relevancia tras la querella presentada por la empresaria Diana Carolina Romero Ávila, quien asegura haber sido víctima de un esquema fraudulento. Según su testimonio, la imputada habría simulado procesos judiciales inexistentes para exigir pagos bajo amenazas, alegando supuestos vínculos dentro del sistema de justicia.
Romero Ávila afirma que entregó cerca de seis millones de pesos, además de enfrentar consecuencias severas, incluyendo su detención por tres meses y el cierre de su centro de servicios de salud. También denunció que la acusada utilizaba una identidad falsa y que su accionar podría responder a un patrón delictivo más amplio.
Una certificación emitida por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, firmada por su presidente Trajano Vidal Potentini, confirma que Martínez Polanco no figura como miembro activo ni está autorizada para ejercer el derecho conforme a la Ley 3-19.
El proceso es conocido por el Ministerio Público bajo la coordinación del magistrado Máximo Rodríguez González.
Las autoridades no descartan la existencia de más afectados en este caso, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de las acciones imputadas.