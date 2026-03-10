APAP fortalece presencia en región norte 

Compartela

La entidad financiera eleva a 11 el número de oficinas de negocios en la región norte y a 55 el total de sucursales en todo el país.

Santiago, R.D. – Como parte de su plan de expansión, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) continúa fortaleciendo su presencia en la región norte con la apertura de tres nuevas sucursales, en Santiago y Puerto Plata.

“Desde su modelo de negocio, la entidad se posiciona como un importante aliado en el fortalecimiento del sistema financiero, el impulso de los sectores productivos y el dinamismo económico”, destacó Gustavo Ariza, presidente ejecutivo de APAP.

“La estrategia de expansión de las operaciones refuerza nuestro enfoque en continuar trabajando centrado en las personas, la innovación y la inclusión financiera”, subrayó Ariza.

Las nuevas sucursales de Santiago, localizadas en Santiago Center y Plaza Amira, y la sucursal de Puerto Plata, ahora ubicada en el Centro Comercial Cedaky Mall, cuentan con un diseño moderno para una experiencia ágil y segura para los socios ahorrantes y clientes.

Con estas incorporaciones, APAP eleva a 11 el número de oficinas de negocios en la región norte y a 55 el total de sucursales en todo el país, complementando la atención presencial con el servicio de sus canales digitales.

