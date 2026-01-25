Anuncian tres proyectos de lujos de la marca Tonino Lamborghini para RD

Compartela

Madrid, España – enero de 2026.-Tres modernas torres se construirán en República Dominicana de la exclusiva marca Tonino Lamborghini, una apuesta más al turismo de lujo dominicano, que cada día toma más fuerza.

El anuncio fue hecho por el mismo Tonino Lamborghini en el marco de la feria turística FITUR, que se realizó en la capital española.

Los tres proyectos Tonino Lamborghini Towers marcan la entradas al país de una de las más relevante marca de lujo internacional en el mercado inmobiliario de alto nivel.

El acuerdo ha sido suscrito con DUNA Development, firma desarrolladora liderada por José González y Josué Virgen, Co-CEOs de DUNA Development, reconocida por el desarrollo de proyectos inmobiliarios de alta gama en destinos internacionales clave.

Todos los desarrollos Tonino Lamborghini Towers serán operados y gestionados de forma exclusiva por Archipelago, uno de los grupos de gestión hotelera más grandes y de mayor crecimiento a nivel mundial, garantizando estándares operativos consistentes y de primer nivel en los tres proyectos.

El primer proyecto Tonino Lamborghini Towers estará ubicado en Cap Cana, Punta Cana, uno de los enclaves de lujo más exclusivos del Caribe.

Posteriormente se desarrollará un segundo proyecto en Santo Domingo, mientras que la tercera ubicación será anunciada próximamente.

En conjunto, los tres desarrollos trasladarán el ADN de diseño, innovación y estilo de vida característico de la marca Tonino Lamborghini a la arquitectura residencial de ultra lujo.

Se espera que estos proyectos establezcan un nuevo referente en el segmento de condo-hoteles de marca, posicionando a República Dominicana junto a mercados globales como Miami y Dubái.

Lamborghini dijo que «Este acuerdo representa una evolución natural del estilo de vida Lamborghini más allá del mundo automotriz».

«Tonino Lamborghini Towers reflejará nuestro lenguaje de diseño, nuestro compromiso con la excelencia y nuestra visión de crear entornos residenciales icónicos en destinos globales seleccionados», subrayó Tonino Lamborghini

Los Co-CEOs de DUNA Developmen, José González y Josué Virge, afirmaron que esa alianza con Tonino Lamborghini

representa un hito decisivo para el desarrollo inmobiliario de lujo en República Dominicana.

“Junto a la marca Tonino Lamborghini y Archipelago, nuestro objetivo es desarrollar proyectos emblemáticos que combinen diseño icónico con una ejecución operativa de clase mundial», afirmaron.

Comentario de Marca

Tonino Lamborghini, Fundador y Presidente del Grupo Tonino Lamborghini, comentó:

“Tonino Lamborghini representa una filosofía de diseño, innovación y estilo de vida que trasciende industrias. Ver esta visión materializarse en torres residenciales icónicas en nuevos mercados globales es una evolución natural y un motivo de gran orgullo», indicaron.

El CEO del grupo de Valle, Edward De Valle II, esos proyectos es la entrada de marca residencial más significativa que ha visto República Dominicana hasta la fecha.

«Esto va más allá de los modelos tradicionales de marcas hoteleras y coloca al país en competencia directa con ciudades globales como Dubái y Miami en el segmento de real estate ultra-marcado.”

