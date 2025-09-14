Anuncian tercera “Ruta Ciclística por los Humedales de Guerra 2025”

Compartela

El evento promueve el deporte, la salud y la sostenibilidad del ecoturismo y el medio ambiente en la RD

San Antonio de Guerra, Santo Domingo. – Con el lema “Salvemos el Brujuela”, fue anunciada la tercera versión de la Ruta Ciclística por los Humedales de Guerra, a celebrarse el próximo 12 de octubre de 2025, con la participación estimada de más de mil ciclistas de todo el país.

En anuncio fue realizado por Carlos Sánchez Solimán, coordinador y vocero de la jornada, asegurando que el éxito dependerá de la participación social y del compromiso con la preservación de los Humedades.

Sánchez recordó que el evento es una acción autogestionaria dirigida por los actores organizados de la sociedad.

El evento, que se organiza de manera ininterrumpida desde 2023 por la Mesa del Agua, la Alcaldía de Guerra y sectores empresariales, comunitarios y ambientales, busca sensibilizar sobre la importancia de conservar los humedales y recursos hídricos de la zona, además de promover el deporte, la salud y el ecoturismo sostenible.

El recorrido tendrá unos 50 kilómetros, atravesando humedales, bosques tropicales, montañas y ríos. Partirá del complejo eco turístico Palmar del Lago y concluirá en el parque central de Guerra. Los ciclistas que completen la ruta recibirán medallas, camisetas y participarán en rifas de bicicletas y accesorios.

La edición 2025 estará dedicada al profesor Ramón De la Rosa, al municipio de Dajabón y tendrá a Chile como país invitado. Los organizadores destacaron que el éxito de la jornada dependerá de la participación social y el compromiso colectivo con la preservación del medio ambiente.

El encuentro contó con la participación de Maira Noemí Moreno vicealcaldesa del municipio; Mileudys Rosario, Reina de los Humedades; Adalgisa Santana intendente del Municipio en representación de la Gobernación de la Provincia Santo Domingo; el tesorero municipal, Dennis Prenza; el empresario Manuel Reyes García (Grupo Hermes); señora Julia Reynoso, coordinadora local de la 3era. Ruta.

Además, Marisol Guerrero de la Mesa del Agua; del empresario Armando Liria; el empresario José Contreras, del grupo Palmar del Lago; Cesar Castro, coordinador técnico de la tercera ruta ciclística; Anny Eder Aquino en representación del movimiento ciclístico de la zona y de los ediles municipales Noel Soriano y Maireni Castro.

