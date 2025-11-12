Alto dirigente FP Miguel Florentino favorece Víctor Pavón sea próximo candidato alcalde SDN

Compartela

Santo Domingo. El miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo (FP) y dirigente fundador de esa organización en Santo Domingo Norte (SDN), licenciado Miguel Florentino, favoreció este lunes que para el próximo torneo electoral municipal sea escogido como candidato a alcalde por esa demarcación el empresario y alto dirigente de la FP, Víctor Pavón.



Florentino dijo que Víctor Pavón viene trabajando desde la construcción por el crecimiento y el posicionamiento electoral del partido, no solo en SDN, sino también a nivel nacional.



Expresó que Pavón se ha sacrificado en diferentes momentos por el desarrollo de la entidad, como lo hizo cuando fue escogido como candidato a diputado junto a él en el 2020 cuando todavía no existían las condiciones políticas y electorales para competir y vencer, es decir a solo cuatro meses de haber sido fundado el partido.



“Soy una persona que me gusta respetar y honrar mi palabra como me enseñó mi papá, cuando me decía lo único que tiene el hombre pobre es su palabra”. y mediante un acuerdo me comprometí apoyar a Pavón. No hay marcha atrás”. Destacó.



Puntualizó que es necesario que el próximo año el partido escoja el candidato a la Alcaldía por SDN y otras demarcaciones, a fin de que nuestra organización esté unificada y en disposición de salir a convencer a la gente sobre la necesidad de que nosotros vayamos a la Alcaldía para producir las transformaciones municipales requeridas por la población.



Entre los aspirantes a la Alcaldía del partido FP en Santo Domingo Norte se encuentran Víctor Pavón, Euddy Maldonado, Carlos Pérez y Dulces Rojas, pero de acuerdo con una fuente de entero crédito existe un acuerdo entre un sector importante de los lideres de esa demarcación para escoger a Pavón como próximo candidato a alcalde por la entidad opositora sobre la base del trabajo amplio realizado por este y su capacidad conciliadora y solidaria.



Pavón fue precandidato alcalde en una ocasión por FP, postergó sus aspiraciones para dar paso a Carlos Guzmán, quien en ese momento estaba mejor posicionado.



Además, ha sido en dos ocasiones candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo.

