Alex Rodriguez felicita al presidente abinader y al ministro collado por su transparencia y eficiencia.

Santo Domingo, República Dominicana, domingo 8 de marzo.-El empresario y ex astro del beisbol, Alex Rodríguez, calificó de «transparente y eficiente» la labor realizada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado.

En un mensaje en su cuenta de red social X, Rodríguez felicita al gobierno por su transparencia, eficiencia y compromiso.

«Gracias, presidente Luis Abinader y ministro David Collado, por su apoyo», señala el ex jugador de Grandes Ligas y empresario.

Alex Rodríguez emitió ese mensaje luego de encabezar, junto al presidente Abinader y al ministro Collado, el acto oficial donde se anunció la construcción del aeropuerto internacional de Playa Grande, en Río San Juan, terminal privada que brindará acceso aéreo directo a la costa norte de República Dominicana y servirá de ancla para una serie de inversiones por alrededor de mil millones de dólares durante la continua evolución de Playa Grande Golf & Ocean Club.

Ese anuncio e inversión de mil millones de dólares constituye un paso importante en la estrategia de desarrollo a largo plazo de Playa Grande.

El aeropuerto proyectado, y los desarrollos inmobialiarios asociados a este, representan una importante inversión en infraestructura que mejorará el acceso internacional a la región para residentes, socios y visitantes.

Se espera que la construcción de la moderna terminal aérea comience en los próximos meses, a la espera de las aprobaciones regulatorias finales.

El anuncio se realizó en Playa Grande y contó con la presencia del presidente Luis Abinader; del ministro Turismo, David Collado; Daniel Loeb, fundador y director ejecutivo de Third Point; y otros representantes de los grupos de propietarios y administradores, incluyendo a Mike Meldman, fundador y director ejecutivo de Discovery Land Company y el ex astro de beisbol Álex Rodríguez.

