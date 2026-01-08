Alemania refuerza su cooperación con la República Dominicana en democracia, economía, medioambiente y cultura 

Compartela

El pasado jueves, la Embajadora de la República Federal de Alemania en la República Dominicana, Maike Friedrichsen, abrió las puertas de la Residencia de la Embajada para recibir a periodistas de diversos medios nacionales, en un encuentro destinado a presentar las prioridades actuales y futuras de la cooperación entre ambos paises Alemania y la República Dominican a mantienen relaciones sólidas y de confi anza, basadas en valores compartidos como la democracia y e respeto al derecho internaciona.

En este contexto, la Embajadora destacó el tirme compromiso de Alemania con el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. «Este seguirá siendo uno de nuestros ejes prioritarios en 2026», subrayó.

La Embajadora recordo la organización del primer Congreso Internacional contra la Corrupción en 2025 junto al Ministerio Publico, asi como diversas capacitaciones y actividades diseñadas parafortalecer el Estado de Derecho. Alemania ha sido un socio clave en la cooperación al desarrollo con la República Dominicana durante casi cinco décadas, enfocandose en áreas como la energia sostenible, la economía circular y la protección de la biodiversidad.

A través de iniciativas como el programa Euroclima el proyecto El Seibo Resiliente y colaboraciones público-privadas, se han promovido soluciones sostenibles para la gestión del sargazo, la realiencia comunitaria, la transición energetica y la conservación de los ecosistemas marinos, con especial énfasis en el turismo sostenible, la restauración y rehabilitación de arrecifes de coral, así como la reforestación de manglares Además, proyectos como Del Campo al Plato y la cooperación para la investigación del sargazo han impulsado la integración de la biodiversidad en las cadenas de valor agroalimentarias y la investigación cientitica sobre el sargazo.

La Embajadora también destacó el apoyo a microproyectos comunitarios, con 15 millones de pesos previstos para 2026, asi como iniciativas climáticas, proyectos de derechos humanos y la labor de voluntarios alemanes que colaboran con organizaciones dominicanas.

Asimismo, se subrayó el impulso de las relaciones económicas.

Las inversiones alemanas continuan creciendo, y las empresas alemanas figuran entre los mayores inversionistas en zonas francas, especialmente en los sectores tabacalero y de tecnologia médica Alemania mantiene un fuerte compromiso con el libre comercio, la excelencia y una cooperación conti able entre socios iguales En enero de 2026, se prevé la visita de la DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft), una de las principales instituciones financieras de Alemania dedicada a apoyar el sector privado en los paises en desarrollo, para ofrecer apoyo técnico y tinanciero a sector privado dominicano.

El banco de desarrollo alemán KfW (Kreditanstalt fur Wiederaubau), en colaboración con el BCE (Banco Centroamericano de Integración Económica), continuará cotinanciando proyectos como la expansión del Metro de Santo Domingo. Además, del 18 al 22 de mayo de 2026, se planea una gran «Semana Alemana» regional con una delegación económica de gran tamaño, con el fin de fortalecer las relaciones económicas y aprovechar la posición de la República Dominicana como centro logístico regional.

Escrita Por