Alcaldesa SDN Betty Geronimo y Ministra de Interior y Policías Faride Raful encabezan Mesa se seguridad.

Santo Domingo Norte.- La Alcaldía de Santo Domingo Norte, encabezada por la alcaldesa Betty Gerónimo, reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y la equidad de género al instalar la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, en un acto encabezado junto a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Durante el encuentro, se presentaron estrategias integrales para mejorar la convivencia, prevenir la violencia y fomentar políticas públicas con enfoque de género, en coordinación con diversos organismos del Estado y representantes de la comunidad.

La alcaldesa Betty Gerónimo destacó la importancia de esta iniciativa como una muestra del trabajo conjunto entre el gobierno central y los gobiernos locales para abordar de manera efectiva los retos de la seguridad ciudadana.

«Este es un paso firme hacia una gestión más humana y cercana a las necesidades de la gente. Desde la Alcaldía trabajamos cada día por un Santo Domingo Norte más seguro y justo , con oportunidades para todos», expresó Gerónimo.

Por su parte, la ministra de interior y Policías Faride Raful resaltó el valor de las “Mesas de Seguridad” como herramientas fundamentales para integrar a las comunidades en el diseño de soluciones efectivas y sostenibles en materia de seguridad, prevención del delito y promoción de los derechos humanos.

“Como todas las mesas de seguridad, lo más importante es escuchar a la gente, a la comunidad, a los actores vivos de la sociedad, del territorio para nosotros canalizar las soluciones que tienen, a cada uno de sus problemas, y no solamente en materia de seguridad, sino a la que son transversales en materia de seguridad”, expresó Raful.

El evento contó con la participación de altos representantes de los principales organismos de seguridad pública del país, incluyendo los directores de Antipandillas de la Policía Nacional, el COBA (Control de Bebidas Alcohólicas), la Policía Comunitaria, la unidad de Antirruidos, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), entre otros estamentos responsables de la seguridad y el orden en las comunidades.

También estuvieron presentes líderes comunitarios, representantes de juntas de vecinos, organizaciones sociales y de mujeres, reforzando el compromiso colectivo con un Santo Domingo Norte más seguro, inclusivo y participativo.

Con esta iniciativa, Santo Domingo Norte se posiciona como un modelo de gestión municipal centrada en la prevención, la inclusión y el trabajo articulado entre gobierno y ciudadanía para garantizar el bienestar común.

