Alcaldesa Karina Aristy pide intervención inmediata del Gobierno tras accidente de tránsito en La Ceiba

Compartela

Higüey, La Altagracia.-La alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, hizo un llamado al Gobierno central para que intervenga de manera inmediata en la comunidad de La Ceiba, con el fin de prevenir nuevos accidentes de tránsito, como el ocurrido en días pasados que dejó varias víctimas fatales.

Aristy subrayó que es urgente tomar medidas que garanticen mayor seguridad vial y un transporte ordenado, debido al alto flujo de vehículos y la creciente preocupación de los residentes de la zona.

Este planteamiento fue expresado en el marco de un encuentro que sostuvo con comunitarios de La Ceiba y representantes del sector transporte, donde se abordó la necesidad de buscar soluciones conjuntas y sostenibles al tema del transporte en la comunidad.

Durante la reunión, la alcaldesa destacó que “escuchar a la gente, trabajar con todos los sectores y construir consensos es la clave para avanzar en el fortalecimiento de la movilidad y la seguridad vial”. Asimismo, reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades en la gestión de proyectos que contribuyan al bienestar de la población.

El encuentro también contó con la presencia de Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, quien valoró la disposición de las autoridades municipales para abrir espacios de diálogo. El prelado recalcó que la unidad y la concertación son esenciales para enfrentar los retos sociales y comunitarios.

Los representantes de La Ceiba, por su parte, expusieron sus inquietudes y propuestas, mostrando disposición de colaborar con las autoridades en la implementación de medidas que permitan ordenar el tránsito y mejorar el servicio de transporte público en la zona.

Escrita Por