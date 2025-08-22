Alcaldesa Betty Gerónimo entrega útiles escolares a través de «La Ruta Escolar»

Compartela

Impactará a más de 10 mil niños del municipio

Santo Domingo Norte, R.D.- La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, encabezó la entrega de útiles escolares a los niños del municipio, a través del programa «La Ruta Escolar», a propósito del inicio el próximo lunes del año escolar correspondiente al período 2025-2026

La jornada inició en el sector Los Casabes, en El Higüero, donde unos 1,500 estudiantes fueron beneficiados y luego continuó en Guaricano, alli a a cerca de 2,000 niños se les entregaron mochilas, completamente equipadas con cuadernos, lápices, sacapuntas y todos los utensilios necesarios para asistir a clases.

Esta iniciativa, forma parte del compromiso social de la gestión municipal, tiene como objetivo impactar a más de 10 mil niños y niñas de diferentes comunidades de la demarcación.

Durante la entrega, niños y padres disfrutaron de juegos, animaciones, personajes infantiles y música, creando un ambiente festivo y familiar.

Gerónimo destacó la importancia de apoyar a las familias en esta época del año y reafirmó su compromiso con la educación y el bienestar de la niñez en Santo Domingo Norte.

“Nuestro objetivo es que cada niño y niña de nuestro municipio inicie el nuevo año escolar con una mochila llena no solo de útiles, sino también de esperanza. Estamos trabajando para que más de 10,000 estudiantes reciban este apoyo y puedan enfocarse en aprender, crecer y soñar en grande”, expresó la alcaldesa.

La entrega de útiles escolares a través de “La Ruta Escolar” continuará este sábado y domingo, en Villa Mella Sur y Norte y en Sabana Sur y Norte.

