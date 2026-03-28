Alcalde Ulises Rodríguez resalta conectividad aérea de Santiago desde Madrid

Madrid.-El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, resaltó desde Madrid el fortalecimiento de la conectividad aérea de la ciudad con la incorporación de un tercer vuelo semanal de Air Europa.
Según explicó el funcionario, la nueva frecuencia garantiza un mayor flujo de visitantes y posiciona al destino con mejor acceso desde Europa. «La gente no va al destino que no se conecta, y de ahí la relevancia de este tercer vuelo», sostuvo Rodríguez.
Santiago explora modelos de ciudad inteligente
De igual forma, el alcalde reveló que durante su estancia en España ha estudiado experiencias de gestión urbana en Madrid, Zaragoza y Barcelona con el objetivo de aplicar un modelo de ciudad inteligente en Santiago.
Precisó que aprovechar los avances de otros municipios es una decisión estratégica para la gestión local. Asimismo, la ciudad promueve su oferta turística encabezada por el centro histórico renovado, los museos y el Centro León.
El Carnaval de Santiago, relanzado como evento de alcance internacional durante todo febrero, fue presentado como el principal atractivo de temporada.
Las declaraciones fueron ofrecidas en entrevista con el programa Amo Dominicana TV, conducido por Maribel Santos y Frank Segura desde la capital de España.