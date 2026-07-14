Alcalde Nelson Núñez destaca respaldo del presidente Abinader a la municipalidad

El alcalde de Samaná, Nelson Núñez, reconoció el respaldo que el presidente Luis Abinader ha brindado a los gobiernos locales durante su gestión, a través de la disposición de más de 4,000 millones de pesos en partidas especiales destinadas a la construcción de aceras y contenes, dinamización de la economía local, disposición final de residuos sólidos y apoyo a los cuerpos de bomberos municipales.
Asimismo, indicó que gracias a la intervención del Gobierno los municipios han logrado un fortalecimiento institucional, impulsado por la aprobación de marcos legales como la Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación (Ley 345-22) y la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos (Ley 368-22), además de la creación del Gabinete de Descentralización.
“Luis Abinader es un presidente municipalista, que ha apoyado la modernización de los servicios municipales, la seguridad vial en nuestros territorios, la transparencia y la regularización y partidas presupuestarias especiales para contribuir con el desarrollo local”, aseguró Núñez, quien también es presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).
Presidente Abinader impulsa desarrollo municipal
Núñez enumeró varios de los logros alcanzados por la administración de Abinader en favor de los ayuntamientos del país, como la adquisición de 100 camiones compactadores destinados a mejorar el manejo de los desechos sólidos en los ayuntamientos del país, en respuesta a una demanda histórica de los gobiernos locales.
Además, a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Liga Municipal Dominicana y Fedomu se impulsan planes locales de seguridad vial en el marco de la meta nacional de reducir en un 50% la mortalidad por siniestros de tránsito para 2030.
En adición y con el acompañamiento de Fedomu, se ha trabajado en la regularización del 100% de los ayuntamientos ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y en la declaración jurada oportuna de decenas de alcaldes.
«El presidente Abinader ha demostrado con hechos concretos que los municipios son una prioridad de su Gobierno. Hoy los ayuntamientos cuentan con más herramientas, más recursos y más respaldo institucional para responder a las necesidades de nuestra gente», afirmó el alcalde de Samaná.