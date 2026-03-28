”Ahora si podré leer bien la Biblia, caminar sin tropezar y caerme”: testimonios marcan jornada de Propeep en Santiago

Cientos de familias en Navarrete y Licey al Medio reciben los servicios sociales de la Jornada “Primero Tú”
Santiago, RD.-Durante dos días consecutivos, familias en condiciones de vulnerabilidad de los municipios de Navarrete y Licey al Medio, en esta provincia, fueron beneficiadas con los servicios ofrecidos durante la Jornada de Inclusión Social “Primero Tú”, desarrollada por la Dirección de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), como parte de las acciones orientadas a acercar los programas sociales a las comunidades más necesitadas.
Al encabezar la actividad este jueves en el polideportivo del municipio de Licey al Medio, el director de Propeep, Robert Polanco, enfatizó que estas jornadas de inclusión social forman parte del compromiso del Gobierno de continuar llevando asistencia y servicios integrales a las familias que más lo necesitan.
Polanco expresó: “Estas acciones responden a las instrucciones del presidente Luis Abinader de garantizar que los programas sociales lleguen directamente a las comunidades y sectores de mayor vulnerabilidad del país”.
El director de Propeep agregó que las Jornadas de Inclusión Social acercan las instituciones del Gobierno a las comunidades más vulnerables del país, donde a muchas personas se les dificulta acceder a servicios esenciales, los cuales son ofrecidos de manera organizada a cada ciudadano.
En la actividad participaron representantes de distintas instituciones y autoridades locales, quienes reiteraron su respaldo a las iniciativas dirigidas a fortalecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Testimonio de Ramona Quezada
Con rostro de alegría y una voz fuerte y vigorosa, la señora Ramona Quezada, de 80 años de edad, al recibir una moderna silla de ruedas expresó: “Le doy gracias a Dios por la oportunidad de vivir, por lo que tengo y por lo que tendré gracias a mi Dios”.
En esos mismos términos, la señora María, quien recibió unos lentes, manifestó: “Ahora sí podré leer bien la Biblia y caminar sin miedo a tropezar y caerme”.
Cabe recordar que las Jornadas de Inclusión Social desarrolladas por Propeep a nivel nacional reúnen a diversas entidades gubernamentales que ofrecen servicios de oftalmología, odontología, registro para la pensión solidaria a través del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), entrega de carnés del Seguro Nacional de Salud (Senasa), entre otros servicios.
Líderes municipales presentes
Acompañaron al director de Propeep el coordinador administrativo del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) para la provincia de Santiago, José Rafael Santos; Francisco Polanco, líder comunitario; y, en representación de las juntas de vecinos, Fernando Alba.