SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Cada día, más de un millón de personas de entre 15 y 49 años contraen una infección de transmisión sexual (ITS) en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En América Latina y el Caribe, esta cifra asciende a 200 mil casos diarios. EnRepública Dominicana, los casos de sífilis mostraron un aumento significativo entre 2022 y 2023, pasando de 2,963 a 4,344, lo que representa un incremento superior al 45%, según datos del Ministerio de Salud Pública.

La disminución en el uso del condón, impulsada por factores como la falta de acceso, los tabúes sobre la salud sexual y la resistencia de algunas personas a utilizarlo, agrava aún más la situación.

Ante este panorama, con motivo del “Día Internacional del Condón”,

AIDS Healthcare Foundation (AHF) y su sede en República Dominicana, lanzan la campaña bajo el lema “¡Sólo Póntelo!”, con el objetivo de promover el uso correcto del condón, especialmente entre los jóvenes, para proteger su salud y bienestar, ya que es clave para la prevención de más de 20 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no deseados.

La Fundación cuenta con un centro de salud especializado, ubicado en el Distrito Nacional, donde ofrece servicios gratuitos de prevención y atención médica para personas afectadas por infecciones de transmisión sexual (ITS), tales como sífilis, hepatitis B y C, clamidia y gonorrea, así como tratamientos gratuitos para quienes lo necesiten. En 2024, el centro realizómás de 7,800 pruebas de diagnóstico gratuitas y brindó atención medicas a más de 3,500 personas con algún tipo de ITS.

“En AHF, sabemos que los condones son el método más accesible, económico y fácil de usar para proteger la salud sexual y prevenir el VIH y las ITS. No solo nos enfocamos en su distribución, sino también en educar a las comunidades sobre su uso adecuado para garantizar una protección efectiva.

Proporcionar condones gratuitos a quienes más los necesitan sigue siendo una de nuestras principales prioridades, porque creemos que el acceso a la salud sexual es un derecho fundamental para todos”, afirmó Massiel Ruiz, Coordinadora de Programas para AHF República Dominicana.

Cuanto más accesibles sean los condones, tanto en ubicación como en costo, más personas los usarán, lo que ayudará a prevenir millones de embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual.

A propósito del Día Internacional del Condón, en República Dominicana se realizaron diversas actividades, entre ellas entregas gratuitas de condones, charlas educativas, vallas con mensajes informativos y operativos en nuestro centro de salud, ubicado en el Distrito Nacional.

AHF distribuyó más de 18 millones de condones gratuitos en América Latina y El Caribe y a nivel Global más de 60 millones. Las personas que necesiten condones gratuitos pueden acudir a su Centro de Salud ubicado en Mercedes Amiama 25, en Distrito Nacional, Santo Domingo.

