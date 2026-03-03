Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata es reconocido como el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe en su categoría

Compartela

Aeropuerto de Puerto Playa reconocido como “Mejor Aeropuerto en Salidas” para terminales de hasta 2 millones de pasajeros en América Latina y el Caribe.

Premio otorgado por el programa ASQ de ACI, basado en encuestas directas y aleatorias a pasajeros.

Cuarta vez que el Aeropuerto de Puerto Plata recibe esta distinción, consolidando el liderazgo regional de AERODOM y VINCI Airports.

El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (AIGL), operado por AERODOM —subsidiaria de VINCI Airports—, fue reconocido en los ASQ Customer Experience Awards 2025 como uno de los “Mejores Aeropuertos en Salidas” entre terminales de hasta 2 millones de pasajeros en América Latina y el Caribe.

El reconocimiento es otorgado por el programa Airport Service Quality (ASQ) de Airports Council International (ACI), considerado el principal referente mundial en medición de la experiencia del pasajero aeroportuario. Esta distinción representa la cuarta ocasión en que el aeropuerto de Puerto Plata recibe este galardón, reafirmando su posicionamiento regional desde la perspectiva directa de los viajeros que utilizan la terminal.

“El Premio ASQ 2025 de ACI World no es una evaluación interna, sino el veredicto independiente de los pasajeros y de la industria aeroportuaria global”, expresó Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC.

Las encuestas ASQ se realizaron de manera aleatoria entre viajeros en diferentes áreas y horarios de operación, captando percepciones auténticas y representativas del servicio ofrecido diariamente, lo que garantiza que los resultados reflejen la experiencia real de los pasajeros.

“La excelencia que ACI World reconoce hoy en Puerto Plata refleja el mismo estándar y nivel de servicio que estamos comprometidos a ofrecer en todas nuestras operaciones en el país”, señaló Damien Stephan, Chief Financial Officer (CFO) de AERODOM.

Este resultado valida la gestión operativa y el compromiso con la calidad de AERODOM, reflejando un enfoque continuo en la optimización de procesos, la inversión en infraestructura, el cumplimiento estricto de los estándares de seguridad y la estrecha coordinación con aerolíneas y autoridades.

“Este logro es el resultado del esfuerzo conjunto de toda la comunidad aeroportuaria y reafirma nuestro propósito de ofrecer operaciones confiables y seguras, alineadas con las mejores prácticas internacionales, contribuyendo a una mayor conectividad y al desarrollo del turismo en la República Dominicana”, añadió el CFO de AERODOM.

Como parte de la red de VINCI Airports, AERODOM reafirma a través de estos resultados su compromiso de fortalecer la conectividad aérea y apoyar el crecimiento continuo del turismo en la República Dominicana. Al mejorar la experiencia de viaje y ampliar las conexiones hacia mercados internacionales clave, AERODOM contribuye a posicionar al país como un destino líder del Caribe y una vibrante puerta de entrada a la región.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

Para más información:

www.aerodom.com

https://www.linkedin.com/company/aerodomdr

Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.

Para más información:

www.vinci-airports.com

https://www.linkedin.com/company/vinci-airports

