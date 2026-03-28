Aeropuerto Internacional del Cibao culmina con éxito inspección de seguridad de la TSA

El Aeropuerto Internacional del Cibao (MDST) fue objeto de una rigurosa inspección de seguridad por parte de la Transportation Security Administration (TSA), por sus siglas en inglés, enfocada en las operaciones de las aerolíneas con destino a los Estados Unidos, tanto en el manejo de pasajeros como de carga.
Durante el proceso, los inspectores observaron de manera integral el flujo de los pasajeros desde su llegada al mostrador de la aerolínea, pasando por todos los puntos de inspección de seguridad, hasta el abordaje de la aeronave. Esta supervisión incluyó la verificación de los procedimientos aplicados al equipaje de mano y al equipaje facturado.
De igual manera, fue evaluado el proceso de manejo de la carga aérea, desde su inspección inicial hasta su embarque, garantizando el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones.
Asimismo, la TSA inspeccionó la seguridad de las aeronaves y revisó la documentación de seguridad correspondiente a las aerolíneas que operan vuelos hacia territorio estadounidense.
El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) acompañó este proceso, el cual concluyó sin ninguna observación ni recomendaciones, evidenciando el cumplimiento efectivo de los estándares internacionales de seguridad y el alto nivel de preparación del personal que interviene en las operaciones aeroportuarias.