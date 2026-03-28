AERODOM impulsa la conectividad aérea con nuevas rutas y mayor capacidad desde los aeropuertos Las Américas y Puerto Plata

Ultimas: Ministro de Turismo y embajadora de USA recorren la Ciudad Colonial.Promipyme entrega RD$90 millones en 250 a microempresarios de Santo Domingo EsteAERODOM impulsa la conectividad aérea con nuevas rutas y mayor capacidad desde los aeropuertos Las Américas y Puerto PlataCementos Progreso fortalece lazos con ProDominicana a través de su programa Amigos ProgresoMinistro Ito Bisonó acelera entrega de obras deportivas; Pabellón de Taekwondo supera el 75% de ejecuciónDavid Collado deja iniciados los trabajos de la carretera que une Nisibón-Uvero Alto.Hipólito Mejía apoya proceso de transformación y mecanización iniciado en Agricultura. Realiza visita de cortesía al ministro Oliverio EspaillatMinistro Collado deja iniciada varias obras en Barahona y Bahoruco, con una inversión de más 112 millones de pesos.Luis Felipe Aquino imparte cátedra sobre los orígenes y evolución del turismo enconversatorio de AdompreturDisney Cruise Line anuncia nuevos itinerarios hacia República Dominicana a partir de noviembre.Ministro Collado deja iniciada varias obras en Barahona y Bahoruco, con una inversión de más 112 millones de pesos.MITUR y guías turísticos firman acuerdo para mejorar calidad del servicio a turistasRepública Dominicana logra hito al superar la barrera de los US$1,400 millones exportados en un solo mesRobert Polanco afirma presidente Abinader mantiene cercanía con la gente en momentos difícilesAdán Cáceres rompe el silencio en fase final del caso: “No tengo nada de qué arrepentirme y las pruebas demuestran mi inocencia”Arrecian quejas sobre deficiencias y altos precios en la ruta Madrid-Santo DomingoRaquel Peña visita comunidades de Bahoruco afectadas por lluvias y escucha necesidades de la poblaciónPolicía apresa a hombre en flagrante delito con presuntas drogas y dinero en MocaAsociación Popular de Ahorros y Préstamos inaugura sucursal en Puerto Plata Industriales llaman a fortalecer agenda estratégicapara el desarrollo productivo del paísPolicía informa se entrega “El Burro”, presunto responsable de múltiples atracos en SDEPolicía desmantela puntos de venta de drogas, detiene a un hombre por robo y ocupa motocicletas en Los GuaricanosRafael Linares inicia proceso de recolección de firmas para movimiento políticoAERODOM adjudica contrato a Ingeniería ESTRELLA para la rehabilitación de la pista principal del AILA, con una inversión superior a US$20 millones.Ministro Collado recibe visita de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campos.Fallece el periodista Carlos Batista MatosRD recibe más 3,7 millones de visitantes en primer trimestre.Presidente Abinader dice que la prioridad del Gobierno es salvar vidas, proteger las propiedades y preservar las infraestructuras; llama a la población a evitar zonas de riesgoJCE asistió a 11,106 personas en las primeras 12 horas de este domingoBanco Caribe inaugura nueva sucursal en Plaza Cuadra, fortaleciendo su apuesta por la experiencia del cliente y el desarrollo de Santo Domingo EsteTNR y Banco Agrícola convocan a bono Fotesir de 50% para tecnificar el riego en Padre Las Casas, Guayabal, Las Yayas y BohechíoSNS interviene Hospital de Monte Llanos en  Puerto Plata tras inundaciones y garantiza continuidad de servicios y restablece de inmediato atencionesDirector de DASAC encabeza recorrido por Los Alcarrizos y La Guáyiga, tras daños provocados por inundaciones Pro Consumidor decomisa cifra récord de 5 millones de productos dañinos en operativos primer trimestre 2026TSA declara improcedente acción de amparo de Telemicro contra Indotel por caso del canal 3Doctor Julio Landrón juramenta director y subdirectora del Hospital Antonio MusaVicepresidenta Raquel Peña inaugura primera etapa del puerto Samaná Bayport junto a Turismo y ApordomSuperintendencia de Seguros llama a la prevención ante lluvias y exhorta a revisar coberturas de seguros por inundacionesBanco Caribe inaugura nueva sucursal en Plaza Cuadra, fortaleciendo su apuesta por la experiencia del cliente y el desarrollo de Santo Domingo EsteDominicanos en España piden mayor participación de la sociedad civil en los procesos de la JCEDiputado Ignacio Aracena encabeza recorrido en zonas afectadas por lluvias en Santo Domingo OesteAlcalde Ulises Rodríguez resalta conectividad aérea de Santiago desde MadridTurismo inicia en grandeTradeshow del mercado Americano.El presidente estadounidense Donald Trump posterga a dos semanas ultimátum al gobierno iraníBanreservas es premiado por Global Finance como Mejor Banco dominicano; recibe otros tres reconocimientosOperativo de Semana Santa logra disminución de homicidios y robos en el país.Banreservas designa a Franklin Soriano como vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad SocialRD vuelve a Miami con su Tradeshow en busca de más turistas.Helipuerto de La Vega fue clave para rescate a paciente sufrió lesión en Pico DuarteTiroteo entre banda le causan muerte a Joven Dominicano en BarcelonaCNTU  valora como positivo despliegue del Ministro de Defensa durante Semana SantaCuestionan licitaciones del Ministerio Administrativo de la Presidencia por más de RD$790 millones en medio de crisis por guerra en Medio OrienteAclaran inversión de RD$81 millones en Santuario Santo Cristo de los Milagros incluye varias obras, no solo verja perimetralUnited Petroleum dona equipos de rescate a bomberos del corredor turistico del este y supera los 132 equipos entregados a nivel nacionalUnited Truck Parts anuncia el lanzamiento oficial de Neumáticos NAMA en la República DominicanaBHD obtiene platino en los Premios a los Innovadores Financieros en las AméricasOMSA anuncia cambio de horario por asueto de Semana Santa 2026Ricardo de los Santos exhorta a vivir la Semana Santa con fe, prudencia y sentido de unidad nacionalCECCOM intensifica vigilancia contra el alcohol adulterado y se une al operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026Samaná estrena una entrada que abre oportunidades y transforma su futuro“Operativo Semana Santa 2026”: CESAC despliega patrullas mixtas en accesos a todos los aeropuertos del paísMotor Crédito fortalece su compromiso con la educación y el ahorro en la Semana Económica y Financiera del Banco CentralOMSA relanza su oferta de transporte para cubrir demanda de 54 millones de viajesBanco Caribe reúne a líderes empresariales en encuentro anual “Perspectiva Caribe”SNS reporta reducción de 57.5 % en mortalidad materna, 21 % infantil y 18% neonatal en primer trimestre de 2026Ministro Collado deja iniciada obra en la playa de Punta Rucia, Puerto Plata.CESAC fortalece la seguridad aeroportuaria con cambio estratégico de mando en el MDSDEquifax presenta en República Dominicana tres nuevas soluciones para impulsar el crédito, la cobranza y la inclusión de las pymesCongresista Adriano Espaillat entrega $850,000 dólares en fondos federales para renovar el auditorio del Campus Educacional George WashingtonAduanas detecta pasajero que intentó ingresar 350 mil dólares sin declararPolicía Nacional detiene a “Yailin La Más Viral” y ocupa dos armas de fuego en Santo Domingo EsteConsejo Directivo del Indotel designa a Desirée Logroño como nueva directora ejecutivaSNS interviene Hospital Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey tras visita no coordinadaAsociación Cibao presenta su Programa de Alianzas de Vehículos en un encuentro con aliados del sector automotrizCollado deja inaugurada obras para el turismo religioso por más de 100 millones.Presidente del Senado, Ricardo de los Santos, llama a la unidad nacional para enfrentar crisis por guerra Medio OrientePresidente Abinader viaja este lunes a París , Francia; se reunirá con su homólogo Emmanuel Macron y reforzará agenda anticorrupción, integridad y comercioDefensa Civil recibe 3,000 t-shirts de Petronan para operativo Semana Santa 2026Ministro Collado entrega nueva pasarela peatonal en Las TerrenasCongreso Nacional y Suprema Corte de Justicia dialogan sobre agenda legislativa y avances en el Poder JudicialSNS entrega tres CPN en San Cristóbal y Baní; fortalece servicios hospitalarios en el EsteUniversidad de Buenos Aires reconoce a Eddy Alcántara por su liderazgo global en la defensa de los consumidoresAdompretur celebrará gala para reconocer aportes de cinco mujeres al desarrollo del turismoFeria Inmobiliaria Banreservas en NY y Lawrence cierra con financiamiento superior a RD$5,118 MMBajo aguacero, servicios de Propeep impactan a cientos de personas en Villa Verde, La RomanaMITUR presenta estrategias de innovación turística a estudiantes de la University of PennsylvaniaEddy Alcántara: auge del turismo en América Latina obliga a reforzar la defensa de los derechos del turistaManzanillo Gas & Power recibe reconocimiento internacional y reafirma su importancia estratégica para el país INFOTEP destaca crecimiento de su programa de Formación Virtual en el Día Mundial del Aprendizaje DigitalLanzan primera feria inmobiliaria exclusiva para SDE.Gómez Mazara exhorta a priorizar formación digital y ciberseguridadCámara de Comercio de España pone en agenda el futuro de la inversión energética en la República DominicanaPresidente Abinader encabeza desfile cívico-militar y policial en conmemoración del 182 aniversario de la Batalla del 19 de MarzoPeriodista Wilson Pérez destaca liderazgo del comandante de la Armada tras exitoso cierre de ejercicios Dunas 2026Senado aprueba ley que regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y administrativos del Poder JudicialAplazan medida de coerción contra falsa abogada y supuesta estafadora en Santo Domingo OesteBanco BHD lleva su programa Finanzas Responsables BHD a la Semana Económica y Financiera del Banco CentralGobierno lanza INFOPAGO y da un paso firme hacia la transparencia y eficiencia en el ciclo completo de los pagos y comprobantes fiscales de los proveedores del Estado dominicanoJCE anuncia horarios y centros cedulación para entrega de la nueva cédula a partir del 12 de abrilTras visita no coordinada, director SNS deja intervenido Hospital Toribio Bencosme en  Moca
Ultimas: Ministro de Turismo y embajadora de USA recorren la Ciudad Colonial.Promipyme entrega RD$90 millones en 250 a microempresarios de Santo Domingo EsteAERODOM impulsa la conectividad aérea con nuevas rutas y mayor capacidad desde los aeropuertos Las Américas y Puerto PlataCementos Progreso fortalece lazos con ProDominicana a través de su programa Amigos ProgresoMinistro Ito Bisonó acelera entrega de obras deportivas; Pabellón de Taekwondo supera el 75% de ejecuciónDavid Collado deja iniciados los trabajos de la carretera que une Nisibón-Uvero Alto.Hipólito Mejía apoya proceso de transformación y mecanización iniciado en Agricultura. Realiza visita de cortesía al ministro Oliverio EspaillatMinistro Collado deja iniciada varias obras en Barahona y Bahoruco, con una inversión de más 112 millones de pesos.Luis Felipe Aquino imparte cátedra sobre los orígenes y evolución del turismo enconversatorio de AdompreturDisney Cruise Line anuncia nuevos itinerarios hacia República Dominicana a partir de noviembre.Ministro Collado deja iniciada varias obras en Barahona y Bahoruco, con una inversión de más 112 millones de pesos.MITUR y guías turísticos firman acuerdo para mejorar calidad del servicio a turistasRepública Dominicana logra hito al superar la barrera de los US$1,400 millones exportados en un solo mesRobert Polanco afirma presidente Abinader mantiene cercanía con la gente en momentos difícilesAdán Cáceres rompe el silencio en fase final del caso: “No tengo nada de qué arrepentirme y las pruebas demuestran mi inocencia”Arrecian quejas sobre deficiencias y altos precios en la ruta Madrid-Santo DomingoRaquel Peña visita comunidades de Bahoruco afectadas por lluvias y escucha necesidades de la poblaciónPolicía apresa a hombre en flagrante delito con presuntas drogas y dinero en MocaAsociación Popular de Ahorros y Préstamos inaugura sucursal en Puerto Plata Industriales llaman a fortalecer agenda estratégicapara el desarrollo productivo del paísPolicía informa se entrega “El Burro”, presunto responsable de múltiples atracos en SDEPolicía desmantela puntos de venta de drogas, detiene a un hombre por robo y ocupa motocicletas en Los GuaricanosRafael Linares inicia proceso de recolección de firmas para movimiento políticoAERODOM adjudica contrato a Ingeniería ESTRELLA para la rehabilitación de la pista principal del AILA, con una inversión superior a US$20 millones.Ministro Collado recibe visita de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campos.Fallece el periodista Carlos Batista MatosRD recibe más 3,7 millones de visitantes en primer trimestre.Presidente Abinader dice que la prioridad del Gobierno es salvar vidas, proteger las propiedades y preservar las infraestructuras; llama a la población a evitar zonas de riesgoJCE asistió a 11,106 personas en las primeras 12 horas de este domingoBanco Caribe inaugura nueva sucursal en Plaza Cuadra, fortaleciendo su apuesta por la experiencia del cliente y el desarrollo de Santo Domingo EsteTNR y Banco Agrícola convocan a bono Fotesir de 50% para tecnificar el riego en Padre Las Casas, Guayabal, Las Yayas y BohechíoSNS interviene Hospital de Monte Llanos en  Puerto Plata tras inundaciones y garantiza continuidad de servicios y restablece de inmediato atencionesDirector de DASAC encabeza recorrido por Los Alcarrizos y La Guáyiga, tras daños provocados por inundaciones Pro Consumidor decomisa cifra récord de 5 millones de productos dañinos en operativos primer trimestre 2026TSA declara improcedente acción de amparo de Telemicro contra Indotel por caso del canal 3Doctor Julio Landrón juramenta director y subdirectora del Hospital Antonio MusaVicepresidenta Raquel Peña inaugura primera etapa del puerto Samaná Bayport junto a Turismo y ApordomSuperintendencia de Seguros llama a la prevención ante lluvias y exhorta a revisar coberturas de seguros por inundacionesBanco Caribe inaugura nueva sucursal en Plaza Cuadra, fortaleciendo su apuesta por la experiencia del cliente y el desarrollo de Santo Domingo EsteDominicanos en España piden mayor participación de la sociedad civil en los procesos de la JCEDiputado Ignacio Aracena encabeza recorrido en zonas afectadas por lluvias en Santo Domingo OesteAlcalde Ulises Rodríguez resalta conectividad aérea de Santiago desde MadridTurismo inicia en grandeTradeshow del mercado Americano.El presidente estadounidense Donald Trump posterga a dos semanas ultimátum al gobierno iraníBanreservas es premiado por Global Finance como Mejor Banco dominicano; recibe otros tres reconocimientosOperativo de Semana Santa logra disminución de homicidios y robos en el país.Banreservas designa a Franklin Soriano como vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad SocialRD vuelve a Miami con su Tradeshow en busca de más turistas.Helipuerto de La Vega fue clave para rescate a paciente sufrió lesión en Pico DuarteTiroteo entre banda le causan muerte a Joven Dominicano en BarcelonaCNTU  valora como positivo despliegue del Ministro de Defensa durante Semana SantaCuestionan licitaciones del Ministerio Administrativo de la Presidencia por más de RD$790 millones en medio de crisis por guerra en Medio OrienteAclaran inversión de RD$81 millones en Santuario Santo Cristo de los Milagros incluye varias obras, no solo verja perimetralUnited Petroleum dona equipos de rescate a bomberos del corredor turistico del este y supera los 132 equipos entregados a nivel nacionalUnited Truck Parts anuncia el lanzamiento oficial de Neumáticos NAMA en la República DominicanaBHD obtiene platino en los Premios a los Innovadores Financieros en las AméricasOMSA anuncia cambio de horario por asueto de Semana Santa 2026Ricardo de los Santos exhorta a vivir la Semana Santa con fe, prudencia y sentido de unidad nacionalCECCOM intensifica vigilancia contra el alcohol adulterado y se une al operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026Samaná estrena una entrada que abre oportunidades y transforma su futuro“Operativo Semana Santa 2026”: CESAC despliega patrullas mixtas en accesos a todos los aeropuertos del paísMotor Crédito fortalece su compromiso con la educación y el ahorro en la Semana Económica y Financiera del Banco CentralOMSA relanza su oferta de transporte para cubrir demanda de 54 millones de viajesBanco Caribe reúne a líderes empresariales en encuentro anual “Perspectiva Caribe”SNS reporta reducción de 57.5 % en mortalidad materna, 21 % infantil y 18% neonatal en primer trimestre de 2026Ministro Collado deja iniciada obra en la playa de Punta Rucia, Puerto Plata.CESAC fortalece la seguridad aeroportuaria con cambio estratégico de mando en el MDSDEquifax presenta en República Dominicana tres nuevas soluciones para impulsar el crédito, la cobranza y la inclusión de las pymesCongresista Adriano Espaillat entrega $850,000 dólares en fondos federales para renovar el auditorio del Campus Educacional George WashingtonAduanas detecta pasajero que intentó ingresar 350 mil dólares sin declararPolicía Nacional detiene a “Yailin La Más Viral” y ocupa dos armas de fuego en Santo Domingo EsteConsejo Directivo del Indotel designa a Desirée Logroño como nueva directora ejecutivaSNS interviene Hospital Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey tras visita no coordinadaAsociación Cibao presenta su Programa de Alianzas de Vehículos en un encuentro con aliados del sector automotrizCollado deja inaugurada obras para el turismo religioso por más de 100 millones.Presidente del Senado, Ricardo de los Santos, llama a la unidad nacional para enfrentar crisis por guerra Medio OrientePresidente Abinader viaja este lunes a París , Francia; se reunirá con su homólogo Emmanuel Macron y reforzará agenda anticorrupción, integridad y comercioDefensa Civil recibe 3,000 t-shirts de Petronan para operativo Semana Santa 2026Ministro Collado entrega nueva pasarela peatonal en Las TerrenasCongreso Nacional y Suprema Corte de Justicia dialogan sobre agenda legislativa y avances en el Poder JudicialSNS entrega tres CPN en San Cristóbal y Baní; fortalece servicios hospitalarios en el EsteUniversidad de Buenos Aires reconoce a Eddy Alcántara por su liderazgo global en la defensa de los consumidoresAdompretur celebrará gala para reconocer aportes de cinco mujeres al desarrollo del turismoFeria Inmobiliaria Banreservas en NY y Lawrence cierra con financiamiento superior a RD$5,118 MMBajo aguacero, servicios de Propeep impactan a cientos de personas en Villa Verde, La RomanaMITUR presenta estrategias de innovación turística a estudiantes de la University of PennsylvaniaEddy Alcántara: auge del turismo en América Latina obliga a reforzar la defensa de los derechos del turistaManzanillo Gas & Power recibe reconocimiento internacional y reafirma su importancia estratégica para el país INFOTEP destaca crecimiento de su programa de Formación Virtual en el Día Mundial del Aprendizaje DigitalLanzan primera feria inmobiliaria exclusiva para SDE.Gómez Mazara exhorta a priorizar formación digital y ciberseguridadCámara de Comercio de España pone en agenda el futuro de la inversión energética en la República DominicanaPresidente Abinader encabeza desfile cívico-militar y policial en conmemoración del 182 aniversario de la Batalla del 19 de MarzoPeriodista Wilson Pérez destaca liderazgo del comandante de la Armada tras exitoso cierre de ejercicios Dunas 2026Senado aprueba ley que regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y administrativos del Poder JudicialAplazan medida de coerción contra falsa abogada y supuesta estafadora en Santo Domingo OesteBanco BHD lleva su programa Finanzas Responsables BHD a la Semana Económica y Financiera del Banco CentralGobierno lanza INFOPAGO y da un paso firme hacia la transparencia y eficiencia en el ciclo completo de los pagos y comprobantes fiscales de los proveedores del Estado dominicanoJCE anuncia horarios y centros cedulación para entrega de la nueva cédula a partir del 12 de abrilTras visita no coordinada, director SNS deja intervenido Hospital Toribio Bencosme en  Moca

AERODOM impulsa la conectividad aérea con nuevas rutas y mayor capacidad desde los aeropuertos Las Américas y Puerto Plata

  • Nuevas rutas a Canadá, Italia, Surinam, Tórtola y Venezuela fortalecen la red internacional
  • Aerolíneas incrementan frecuencias hacia Estados Unidos y Canadá en respuesta a la alta demanda
  • El tráfico de pasajeros crece cerca de un 10% en el primer trimestre de 2026

AERODOM, parte de la red global de VINCI Airports, continúa fortaleciendo la conectividad aérea en la República Dominicana con la incorporación de nuevas rutas, el aumento de frecuencias y la reactivación de destinos estratégicos desde los aeropuertos de Santo Domingo y Puerto Plata.

Entre los desarrollos más recientes en el Aeropuerto Internacional Las Américas – José Francisco Peña Gómez (AILA), Sky High inició operaciones hacia Surinam, abriendo una nueva puerta de conexión entre el Caribe y Sudamérica. Asimismo, Sunrise Airways comenzó vuelos a Tórtola, ampliando las opciones de conectividad regional. Copa Airlines también se sumó a esta dinámica de crecimiento, lanzando en enero una nueva ruta diaria desde Puerto Plata hacia Panamá, servicio que ha mostrado un desempeño destacado desde su vuelo inaugural.

En el frente internacional, Air Canada ha anunciado una nueva ruta entre Santo Domingo y Montreal a partir de diciembre, mientras que Air Transat conectará Puerto Plata con London, Ontario. ITA Airways también lanzará un nuevo vuelo directo entre Roma Fiumicino y Santo Domingo a partir del 30 de noviembre. Por su parte, Laser Airlines reanudó recientemente sus operaciones hacia Caracas con tres frecuencias semanales, restableciendo un enlace clave con Venezuela. El mercado de Madrid también muestra un fuerte dinamismo, con una capacidad de asientos entre Santo Domingo y la capital española que se proyecta crecerá en más de un 25% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

Este impulso también se refleja en el aumento de capacidad por parte de aerolíneas clave. JetBlue duplicará sus frecuencias hacia Fort Lauderdale y ha ampliado sus vuelos a Boston, mientras que American Airlines retomará su ruta diaria hacia Filadelfia, en respuesta al crecimiento de la demanda del mercado.

Estos avances se producen en un contexto de sólido crecimiento del tráfico aéreo. Durante el primer trimestre de 2026, la red de aeropuertos de AERODOM movilizó cerca de 1.8 millones de pasajeros, un incremento de 9.9% en comparación con el mismo período del año anterior. AILA lideró este desempeño con más de 1.38 millones de pasajeros (+10%), impulsado principalmente por el crecimiento del mercado estadounidense, que registró un aumento del 12%. En este contexto, también destacó el desempeño de Arajet durante el trimestre, con un crecimiento significativo en mercados clave como Colombia (+17% vs. el año anterior) y Lima (+48%). Este crecimiento no es casualidad: es el resultado de un esfuerzo coordinado entre AERODOM y VINCI Airports, junto a sus aerolíneas socias y con el apoyo del gobierno dominicano y el sector turístico, todos trabajando para desarrollar activamente nuevas rutas, atraer nuevas aerolíneas y posicionar a la República Dominicana como un destino líder en la región.

“El dinamismo del tráfico y la incorporación de nuevas rutas confirman el creciente interés y la demanda internacional por la República Dominicana como destino. En AERODOM y VINCI Airports, estamos comprometidos en acompañar este crecimiento con las inversiones necesarias para garantizar la mejor experiencia para los pasajeros y fortalecer la conectividad del país”, afirmó Cyril Girot, CEO de AERODOM.

Como parte de esta visión, AERODOM ejecuta un ambicioso plan de modernización de infraestructura. Entre las iniciativas clave se incluyen la rehabilitación de la pista principal del AILA con una inversión superior a US$20 millones, así como la construcción de una nueva terminal de pasajeros que representa una inversión de más de US$350 millones y que permitirá atender hasta cuatro millones de pasajeros adicionales por año. Estas inversiones, junto con el crecimiento sostenido en rutas y pasajeros, consolidan la posición del AILA como el principal hub de conectividad aérea del país y uno de los más dinámicos de la región.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

Para más información:

www.aerodom.com

https://www.linkedin.com/company/aerodomdr

Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.

Para más información:

www.vinci-airports.com  

https://www.linkedin.com/company/vinci-airports

Escrita Por

Redaccion

El País y el Mundo al Día con las noticias del momento

See author's posts

Compartela

    • Redaccion

    El País y el Mundo al Día con las noticias del momento

    Noticias Relacionadas

    Ministro de Turismo y embajadora de USA recorren la Ciudad Colonial.

    Ambos destacan su belleza como símbolo cultural de Las Américas. Santo Domingo, jueves 23 de abril. -El ministro de Turismo, David Collado y la embajadora de los Estados Unidos en República…

    Compartela
    Leer Mas

    Continuar Leyendo
    Promipyme entrega RD$90 millones en 250 a microempresarios de Santo Domingo Este

    Santo Domingo Este.- El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) entregó este jueves RD$90 millones en créditos a 250 microempresarios de Santo…

    Compartela
    Leer Mas

    Continuar Leyendo

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    You Missed

    Nacionales

    Ministro de Turismo y embajadora de USA recorren la Ciudad Colonial.

    Ministro de Turismo y embajadora de USA recorren la Ciudad Colonial.
    Nacionales Noticias

    Promipyme entrega RD$90 millones en 250 a microempresarios de Santo Domingo Este

    Promipyme entrega RD$90 millones en 250 a microempresarios de Santo Domingo Este
    Nacionales Noticias

    AERODOM impulsa la conectividad aérea con nuevas rutas y mayor capacidad desde los aeropuertos Las Américas y Puerto Plata

    AERODOM impulsa la conectividad aérea con nuevas rutas y mayor capacidad desde los aeropuertos Las Américas y Puerto Plata
    Nacionales Noticias

    Cementos Progreso fortalece lazos con ProDominicana a través de su programa Amigos Progreso

    Cementos Progreso fortalece lazos con ProDominicana a través de su programa Amigos Progreso
    Nacionales Noticias

    Ministro Ito Bisonó acelera entrega de obras deportivas; Pabellón de Taekwondo supera el 75% de ejecución

    Ministro Ito Bisonó acelera entrega de obras deportivas; Pabellón de Taekwondo supera el 75% de ejecución
    Nacionales Noticias

    David Collado deja iniciados los trabajos de la carretera que une Nisibón-Uvero Alto.

    David Collado deja iniciados los trabajos de la carretera que une Nisibón-Uvero Alto.
    Share
    Copiar enlace
    ×