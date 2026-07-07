AERODOM entrega 18 perros K9 al CESAC para fortalecer la seguridad aeroportuaria

- Los nuevos perros amplían la capacidad del CESAC para detectar explosivos en los aeropuertos operados por AERODOM.
- Los ejemplares fueron seleccionados mediante un proceso técnico conjunto entre especialistas del CESAC y AERODOM, conforme a los estándares de la aviación civil.
- La entrega se enmarca en el programa de inversiones en seguridad que AERODOM mantiene junto a las autoridades dominicanas.
AERODOM entregó 18 perros K9 especializados en detección de explosivos al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), con el propósito de continuar fortaleciendo la capacidad operativa de la institución para proteger los aeropuertos del país.
La entrega fue recibida por el general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, director general del CESAC, en un acto en el que se destacó el papel de estos caninos como una de las herramientas más eficaces disponibles para la detección de explosivos. Los ejemplares, de las razas Pastor Belga Malinois, Pastor Alemán y Pastor Holandés, poseen sobresalientes aptitudes para las labores de detección de explosivos, búsqueda y prevención de amenazas. Su incorporación permite ampliar la capacidad operativa de la Unidad K-9 del CESAC en las distintas terminales aeroportuarias del país, contribuyendo a una mayor eficiencia en las tareas de vigilancia, inspección y control.
Los perros entrenados poseen la capacidad de aislar una molécula específica de un explosivo entre miles de olores distractores, como alimentos, combustibles o perfumes, lo que los convierte en un recurso altamente eficaz y difícil de sustituir mediante tecnología. Su entrenamiento incluye un riguroso condicionamiento olfativo y un trabajo permanente junto a su guía canino, con quien conforman un binomio operativo durante toda su vida de servicio.
Los canes fueron adquiridos a la empresa colombiana Logiscan LTDA. Su selección estuvo a cargo de un equipo técnico conjunto de CESAC y AERODOM, que evaluó individualmente a cada ejemplar conforme a los requisitos exigidos para las labores de detección especializada.
Durante el acto de entrega, el CEO de AERODOM, Cyril Girot, afirmó que esta inversión refleja el compromiso de la empresa con el fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria y el respaldo permanente a las autoridades responsables de proteger la aviación civil.
«La seguridad es el pilar sobre el cual se construye la confianza de pasajeros, aerolíneas y de toda la comunidad aeroportuaria. En AERODOM seguiremos invirtiendo en infraestructura, tecnología, equipamiento y recursos que contribuyan a fortalecer nuestro sistema aeroportuario, siempre de la mano del CESAC y de las demás autoridades competentes», expresó Girot.
La entrega forma parte del programa de inversiones que AERODOM desarrolla junto a las autoridades dominicanas para fortalecer la seguridad y la infraestructura aeroportuaria. Esta iniciativa se suma a otros proyectos estratégicos en ejecución en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, entre ellos la construcción de una nueva terminal de pasajeros, la rehabilitación de la pista principal de aterrizaje y la implementación de un nuevo sistema automatizado de manejo de equipajes (BHS), consolidando un enfoque integral para elevar los estándares de seguridad, eficiencia y servicio en los aeropuertos bajo su administración.
Sobre AERODOM
AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.
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Sobre VINCI Airports
VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.
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