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AERODOM avanza en el proyecto de la nueva terminal del AILA a medida que las obras subterráneas se acercan a su finalización

El proyecto avanza en cinco frentes de obra simultáneos, preparando la losa de cimentación prevista para mayo.

Han llegado y están siendo ensambladas cuatro grúas de más de 40 metros de altura—entre las más altas utilizadas en el país—mientras continúan avanzando las obras de drenaje y movimiento de tierras.

Una vez concluida esta etapa, iniciará de inmediato la construcción vertical del edificio terminal—estructura, fachada y cubierta—con finalización prevista para 2028.

AERODOM, filial de VINCI Airports, anunció los más recientes avances en la construcción de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), donde las obras avanzan de forma sostenida y entran en una fase clave que definirá el ritmo de ejecución en los próximos meses.

Quienes transitan hoy por el entorno del aeropuerto pueden observar maquinaria pesada y equipos de gran escala en operación, ejecutando trabajos de drenaje, nivelación y excavación en la futura plataforma de la terminal. Sin embargo, el avance más crítico se desarrolla bajo tierra, donde decenas de perforaciones e inyecciones de concreto preparan el suelo que soportará la nueva infraestructura. En esta etapa, el contratista VINCI Construction Grands Projets trabaja en cinco frentes de obra simultáneos, alcanzando un 60% de avance en perforaciones y un 40% en inyecciones en el área de la terminal, con finalización prevista para finales de mayo.

Uno de los hitos más relevantes de esta fase es la llegada al país de cuatro grúas de alta capacidad, cada una de más de 40 metros de altura—entre las más grandes utilizadas localmente—que serán fundamentales para la construcción de la estructura. Estas unidades ya se encuentran en el área del proyecto y, tras la finalización de las inyecciones de suelo y el vaciado de sus cimentaciones, ha iniciado su ensamblaje e instalación.

En paralelo, avanzan los movimientos de tierra para la calle de rodaje, y está en curso la instalación de tuberías de drenaje para la futura plataforma, tras la llegada de los materiales al sitio. Asimismo, la laguna de drenaje perimetral—diseñada para recolectar aguas pluviales y con una profundidad de cinco metros—alcanza un 50% de avance, con más de 1,000 camiones de material excavado retirados desde el inicio de los trabajos hace dos meses. También avanza la construcción del campamento definitivo de obra, cuya finalización está prevista para finales de mayo.

“Esta fase que ejecutamos hoy es la que garantiza la solidez, seguridad y eficiencia de todo el proyecto. Cada perforación, cada sistema de drenaje y cada actividad de preparación del terreno es esencial para habilitar, en las próximas semanas, la siguiente etapa de construcción de esta nueva infraestructura, que transformará la experiencia de viaje a través del AILA”, afirmó Cyril Girot, CEO de AERODOM.

Una vez concluyan las perforaciones, inyecciones y sistemas de drenaje, se avanzará hacia la construcción de la losa de cimentación—de aproximadamente 12,000 metros cuadrados—marcando la transición hacia la siguiente fase estructural. A partir de ese momento, se desarrollará la construcción de los tres niveles de la terminal, junto con su cubierta metálica tridimensional y fachada de vidrio, en un período de poco más de un año. La finalización total de la nueva terminal del AILA (incluyendo equipamiento aeroportuario, plataforma y posiciones de estacionamiento) está prevista para el segundo semestre de 2028.

La nueva terminal operará de forma independiente a la existente y tendrá capacidad para acoger hasta cuatro millones de pasajeros adicionales por año, fortaleciendo la posición del AILA como uno de los principales hubs aéreos del Caribe. Su diseño arquitectónico moderno ha sido concebido para priorizar la eficiencia operativa, la flexibilidad y una experiencia de pasajero significativamente mejorada. Como pilar de su enfoque de sostenibilidad, la terminal integrará un Centro de Energía alimentado por una nueva planta de energía solar, reforzando el compromiso de AERODOM y VINCI Airports con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.

El proyecto, ejecutado por VINCI Construction Grands Projets junto a VINCI Energies, también cuenta con el respaldo de experimentados subcontratistas locales con sólidas trayectorias—como Acero Estrella, Solucreto, y Profas (consorcio entre J. Fortuna y Alba Sánchez)—que participarán en distintas etapas de la obra.

La nueva terminal representa una inversión superior a los US$350 millones. Forma parte de un programa más amplio de modernización aeroportuaria que incluye también la rehabilitación de la pista y la implementación de un nuevo sistema de manejo de equipajes en la terminal existente, reafirmando el compromiso con el desarrollo de infraestructura aeroportuaria de clase mundial que impulse el crecimiento y la competitividad del país.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

Para más información:

www.aerodom.com

https://www.linkedin.com/company/aerodomdr

Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.

Para más información:

www.vinci-airports.com  

https://www.linkedin.com/company/vinci-airports

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