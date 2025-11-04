Compartela

Una comitiva de la entidad periodística se reúne con el director general de Museos, Carlos Andújar.

Santo Domingo, martes 3 de noviembre de 2025 – La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) sostuvo una importante reunión con el director general de Museos, Carlos Andújar, con el propósito de avanzar en el proyecto de creación del Museo del Turismo Dominicano. Esta iniciativa busca preservar la historia del turismo nacional y rendir homenaje a quienes han sido parte fundamental de su desarrollo.

El encuentro tuvo lugar este lunes en las oficinas de Andújar, ubicadas en el Museo de Arte Moderno, en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. En representación de Adompretur participaron su presidenta, Sarah Hernández; la encargada de Relaciones Públicas, Rosa Lidia Lora; el director de Mercadeo, Marcos Cadet; y el asesor institucional, José Tejada Gómez.

La reunión fue convocada tras el encuentro sostenido el pasado martes entre el presidente de la República, Luis Abinader, y la directiva de Adompretur en el Palacio Nacional, donde el mandatario instruyó al director de Museos a reunirse con los representantes de la entidad periodística.

Durante la cita, Hernández y los demás integrantes de la comisión entregaron a Andújar una copia del proyecto del museo que previamente había sido presentado al presidente Abinader, documento que recoge las ideas fundamentales aportadas por la directiva de Adompretur.

“Hemos sostenido una reunión muy provechosa con el director general de Museos. El señor Andújar valoró nuestra propuesta y nos orientó sobre los pasos que implica la creación de un museo, desde la conceptualización hasta la sostenibilidad”, expresó la presidenta de Adompretur al concluir el encuentro.

Por su parte, Carlos Andújar manifestó la disposición de la Dirección General de Museos de acompañar a Adompretur en el proceso técnico y conceptual, brindando asesoría especializada para la estructuración del proyecto. Expresó que el presidente Abinader “ha sido un abanderado del sistema de museos del país”, promoviendo la creación de nuevos espacios museográficos en distintas provincias para destacar hechos históricos, tradiciones y figuras relevantes.

El Museo del Turismo Dominicano tiene como propósito rescatar y difundir la historia de la industria turística nacional, rendir tributo a sus forjadores y preservar para las futuras generaciones la memoria de los logros que han convertido al turismo en la principal carta de presentación de la República Dominicana ante el mundo.

Con esta primera reunión, Adompretur y la Dirección General de Museos abren una ruta de colaboración institucional que podría hacer realidad un sueño largamente compartido por periodistas, historiadores y actores del turismo. Un proyecto que, más allá de un espacio físico, busca rescatar la memoria de una industria que ha marcado la identidad moderna del país.

