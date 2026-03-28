Adompretur anuncia participación especial en ExpoTurismo Santiago

La presentación de la revista dedicada al turismo deportivo, el lanzamiento del nuevo portal y un conversatorio sobre la evolución de la información turística marcarán la presencia institucional en este evento.
Santo Domingo, junio 2026.- La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) llegará a ExpoTurismo Santiago con una agenda cargada de contenido, reflexión y novedades institucionales que refuerzan su papel dentro del ecosistema turístico nacional. La cita será el sábado 13 de junio, a las 2:30 de la tarde, en el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, dentro del complejo Santiago Center.
En ese espacio, la institución presentará la nueva edición de la revista Turismo Dominicano, dedicada de manera especial al turismo deportivo, un segmento que gana terreno en el país y que se conecta directamente con la proyección internacional de República Dominicana como sede de grandes eventos. Los detalles fueron ofrecidos por Sarah Hernández, presidenta de Adompretur.
La participación de Adompretur incluirá además la presentación oficial de la nueva imagen de su portal institucional, www.adompretur.com, una plataforma renovada que apuesta por una navegación más ágil, contenidos actualizados y una comunicación más cercana con sus miembros, aliados estratégicos y el público general.
Uno de los momentos centrales será el conversatorio “La evolución de la información turística: Prensa escrita vs. Medios digitales”, un diálogo necesario en un contexto donde el consumo de noticias cambia a gran velocidad. En la actividad participarán los periodistas y comunicadores Salvador Batista, Yamira Taveras y José Ramón Torres, con la moderación del periodista José Rafael Sosa.
Los detalles de esta participación fueron ofrecidos por la presidenta de Adompretur, Sarah Hernández, quien destacó la importancia de ExpoTurismo Santiago como plataforma para visibilizar el rol de la prensa especializada en turismo y su impacto en la promoción del destino país.
Durante el encuentro también será presentado el programa de pasantías de Adompretur, una iniciativa orientada a estudiantes de Comunicación Social de distintas universidades del país. El programa, coordinado por José Rafael Sosa, busca formar nuevas generaciones de periodistas turísticos y ofrecerles la oportunidad de integrarse al proceso del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua.
La edición especial de Turismo Dominicano pone el foco en los avances del país en materia de turismo deportivo, una modalidad que atrae cada año a miles de visitantes y que cobra mayor relevancia en el contexto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este evento servirá como vitrina internacional para mostrar la capacidad organizativa y la oferta turística complementaria del país.
Sobre la feria, Hernández precisó que “ExpoTurismo Santiago es una oportunidad clave para seguir posicionando nuestros destinos y para resaltar el valor de la comunicación turística en el desarrollo del sector”.
Finalmente, la presidenta de Adompretur, junto a Enrique McDougal, secretario general de la filial Santiago, invitaron a la membresía a respaldar ExpoTurismo Santiago y las actividades que desarrollará la institución. El evento es organizado por Ramón Paulino y Yomaris Gómez, y se ha consolidado como uno de los principales espacios de promoción, networking y reflexión sobre el turismo dominicano.