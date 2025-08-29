ADOCOSE llama a creear propuestas y espacios de diálogo que fortalezcan un sistema de Seguridad Social más justo

Compartela

La Asociación celebró un panel que reunió a representantes de diferentes sectores

Santo Domingo. – el presidente de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), Richard Ros, manifestó que la seguridad social es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país y subrayó el compromiso con “la creación de propuestas y espacios de diálogo que fortalezcan un sistema más justo, sostenible e inclusivo, capaz de responder a los retos del presente y del futuro”.

Ros, ofreció estas declaraciones durante el panel Rediseñando la Seguridad Social Dominicana: Sostenibilidad, Tecnología e Inclusión para un nuevo tiempo”, un espacio de diálogo de alto nivel que reunió a representantes clave del sector asegurador, empresarial y de la seguridad social, consolidando a la institución como un aliado estratégico en la construcción de un sistema más moderno y equitativo.

El encuentro contó con la participación de Miguel Ceara Hatton, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL); Francisco Torres Díaz, Superintendente de Pensiones (SIPEN); Laura Peña Izquierdo, presidenta de COPARDOM; y José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS, bajo la moderación de la especialista en seguridad social Leymi Lora. Asimismo, la actividad contó con la presencia especial de Julio César Valentín, Superintendente de Seguros, quien acompañó el desarrollo de las discusiones.

Durante las intervenciones, los panelistas abordaron los principales logros y retos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). El superintendente Ceara Hatton resaltó los avances en cobertura y prestaciones del Seguro Familiar de Salud, aunque advirtió sobre la necesidad de reducir el gasto de bolsillo de los hogares y fortalecer la atención primaria. Por su parte, el superintendente Francisco Torres compartió los avances de la SIPEN en digitalización y educación previsional, al tiempo que llamó a debatir reformas que garanticen pensiones suficientes y sostenibles.

Desde el sector privado, Laura Peña Izquierdo destacó el rol de COPARDOM en la representación de los empleadores dentro del Consejo Nacional de Seguridad Social, insistiendo en la necesidad de un modelo más inclusivo y flexible que tome en cuenta la realidad de las empresas. En tanto, José Manuel Vargas expuso los logros y desafíos de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), subrayando la importancia de garantizar equilibrio financiero en el sistema y de avanzar hacia la implementación efectiva del primer nivel de atención.

La moderadora Leymi Lora guió el diálogo con preguntas sobre la sostenibilidad, la tecnología y la equidad en el sistema, fomentando un intercambio enriquecedor entre los panelistas que aportó propuestas y visiones concretas para el fortalecimiento del SDSS.

Con la celebración de este panel, ADOCOSE reafirma su compromiso con la seguridad social del país, promoviendo un sistema más transparente, inclusivo y sostenible, en beneficio de toda la población dominicana.

