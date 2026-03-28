ADOCCO respalda medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la crisis económica

Santo Domingo, D.N., 12 de junio del 2026.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO expresó su respaldo a las medidas anunciadas por el Gobierno dominicano orientadas a mitigar los efectos de la actual coyuntura económica y proteger a los sectores más vulnerables de la población.
La entidad consideró que, ante los desafíos que enfrenta la economía nacional e internacional, resulta fundamental que las autoridades adopten acciones responsables que contribuyan a preservar la estabilidad económica, garantizar el acceso de la ciudadanía a bienes y servicios esenciales y estimular la actividad productiva.
ADOCCO destacó que las iniciativas dirigidas a contener el impacto del aumento de precios, fortalecer los programas de asistencia social y promover la inversión constituyen pasos importantes para mantener la confianza de los ciudadanos y de los sectores productivos.
No obstante, la organización enfatizó que el éxito de cualquier medida económica dependerá de la transparencia con que sean administrados los recursos públicos y de la existencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permitan a la población conocer el destino de los fondos destinados a enfrentar la situación.
«La transparencia y la eficiencia en el gasto público son elementos indispensables para garantizar que las medidas anunciadas generen los resultados esperados y beneficien realmente a quienes más lo necesitan», expresó la entidad mediante un comunicado.
ADOCCO exhortó a las instituciones gubernamentales a mantener informada a la ciudadanía sobre la ejecución de los programas y acciones anunciadas, promoviendo una gestión abierta y participativa que fortalezca la confianza pública.
La organización reiteró su disposición de colaborar desde la sociedad civil en la vigilancia y seguimiento de las políticas públicas, contribuyendo a que las mismas se desarrollen bajo los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.